Il programma di lavaggio che elimina definitivamente la puzza dagli asciugamani

Uno degli inconvenienti che dobbiamo affrontare più di frequente durante le faccende domestiche è quello degli asciugamani che emettono un cattivo odore. Spesso gli asciugamani non escono dalla lavatrice puliti e profumati, ma possono ancora puzzare dopo averli asciugati. Come rimediare a questo errore? Semplice: dobbiamo scegliere il programma di lavaggio giusto.

Lasciamoli sempre asciugare completamente, anche quando sono in uso

La prima regola per evitare i cattivi odori è di lasciare sempre asciugare gli asciugamani alla perfezione prima di ritirarli. Anche durante l’uso dovremmo posizionare gli asciugamani in modo che si asciughino all’aria. Per esempio non ammucchiamoli, ma cerchiamo di distenderli bene. Questa è la regola più importante per evitare la formazione di muffe che possono sprigionare cattivi odori. Ma dovremmo anche utilizzare la tecnica di lavaggio giusta.

Il programma di lavaggio che elimina i cattivi odori per sempre

Per assicurarci di avere sempre asciugamani puliti e profumati dobbiamo scegliere il programma di lavaggio corretto in lavatrice. Per gli asciugamani la regola è una sola: scegliamo un lavaggio ad alte temperature seguito rigorosamente da un risciacquo. Non trascuriamo il risciacquo perché è il passaggio più importante. Il risciacquo, infatti, ci permette di eliminare qualsiasi deposito di detergente o ammorbidente dalle fibre dell’asciugamano, che sono i principali colpevoli dei cattivi odori.

Aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale durante il risciacquo

Il programma di lavaggio che elimina i cattivi odori è quello ad alte temperature più risciacquo. Ma se oltre a eliminare la puzza vogliamo anche che i nostri asciugamani profumino, non dobbiamo assolutamente esagerare con il detersivo. Mettere tanto detersivo nella speranza di profumare gli asciugamani è infatti controproducente, e può portare ad asciugamani rigidi e puzzolenti nel giro di qualche lavaggio. Meglio invece utilizzare qualche goccia di olio essenziale, che possiamo mettere in un tappo di plastica da inserire direttamente nel cestello della lavatrice prima di avviare il risciacquo.

Per asciugamani morbidissimi, inoltre, utilizziamo un altro trucco: quando stendiamo gli asciugamani ad asciugare, sbattiamoli un paio di volte durante il processo di asciugatura. In questo modo faremo entrare dell’aria nelle fibre, e i nostri asciugamani risulteranno più morbidi. Possiamo utilizzare le stesse tecniche anche per lavare altri tessuti, come tende, lenzuola, copriletti, copridivani e tappeti. Ricordiamoci di lavare sempre gli asciugamani in questo modo per farli durare più a lungo e averli morbidi e profumati come il giorno in cui li abbiamo acquistati.

Lettura consigliata

Svelato perché negli hotel gli asciugamani sono sempre arrotolati e non piegati