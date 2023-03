Preparare una pasta al forno da oscar: ecco l’ingrediente che la rende strepitosamente buona

Prendi carta e penna per segnarti la ricetta della pasta al forno più buona di sempre con tutti i segreti della nonna per non sbagliare i passaggi.

Uno dei grandi classici della domenica è senza dubbio la pasta al forno: calda e sostanziosa, comunica immediatamente l’idea di famiglia.

È veloce da fare, servono pochi ingredienti ed è difficile trovare qualcuno a cui non piaccia.

Del resto, anche se hai una tua ricetta ereditata dalle nonne, nulla ti vieta eventualmente di rivisitarla per venire incontro ai gusti di tutti.

Qualunque sia la combinazione di ingredienti che usi, però, ce n’è uno che non può assolutamente mancare per preparare una pasta al forno da oscar.

Non resta dunque che scoprire come rendere il tuo cavallo di battaglia ancora più irresistibile e scoprire tante nuove varianti da apprezzare.

Un piatto, tante idee

Ma andiamo con ordine: prima di tutto è bene chiarire che il tipo di pasta più adatto per questa preparazione è quella corta e porosa.

Penne rigate, rigatoni o anche mezze maniche: con le loro increspature tendono a trattenere una maggiore quantità di sugo, gradito al palato.

Ciò non toglie che anche le tagliatelle all’uovo o gli spaghetti possano essere una valida alternativa.

Passiamo quindi proprio al sugo, di solito a base di passata di pomodoro e mozzarella.

A tal proposito, ricordati di scolarla bene per evitare che il condimento finale risulti acquoso.

Ovviamente, puoi sostituire la mozzarella con un altro formaggio fondente a piacere, dalla fontina alla scamorza.

Tuttavia, c’è un altro ingrediente che può aiutarti a rendere il sugo molto più saporito senza bisogno di aggiungere un mix di formaggi.

Si tratta delle polpette, altro cavallo di battaglia delle nonne e ricetta di carne tra le più apprezzate da grandi e piccini.

Il consiglio è quello di aggiungere al macinato di bovino della salsiccia per dare più gusto, ma eventualmente vanno bene anche prosciutto cotto o mortadella.

Inoltre, meglio non esagerare con la grandezza delle palline: più piccole le fai, più risulteranno saporite.

E se proprio vuoi dare alle polpette quel tocco in più, prova ad aggiungere un pizzico di cannella all’impasto per renderlo più aromatico.

Ovviamente, se opti per questo passaggio meglio non aggiungere troppe spezie al sugo, altrimenti sarà un mix confusionario di sapori.

Dopodiché, puoi decidere se lasciare cuocere le polpette nel sugo prima di incorporarle alla teglia di pasta oppure se friggerle e renderle più croccanti.

Preparare una pasta al forno da oscar con tante idee diverse per ogni gusto ed esigenza

Naturalmente però, questa è solo una delle possibili ricette da provare e portare in tavola per rendere la domenica ancora più golosa.

In effetti, la pasta al forno si presta a tantissime ispirazioni, molte delle quali nemmeno prevedono la preparazione del sugo.

È il caso ad esempio dei rigatoni gratinati con formaggio, spinaci e prosciutto crudo: un piatto completo che vanta un certo equilibrio nei sapori.

Decisamente più di stagione è poi la ricetta dei paccheri gratinati ripieni di stracchino, radicchio e speck.

E c’è anche chi sperimenta la pasta al forno con il pesce.

Basti pensare ai paccheri al tonno gratinati con formaggio grattugiato o alle lasagnette bottarga e burrata.

Ma se hai ospiti vegetariani? Via carne, pesce e affettati e fai posto alle verdure: zucchine, melanzane, carciofi o piselli.