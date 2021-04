Il muschio può essere una vera piaga che si abbatte sui nostri giardini. Ma i pollici verdi di ProiezionidiBorsa hanno le soluzioni giuste. Il prato dei nostri giardini sarà sempre in ordine con questi consigli contro il muschio.

Come e quando si forma il muschio

La formazione del muschio è dovuta a condizioni climatiche particolari. Nello specifico, all’unione di terreni umidi e argillosi con zone ombrose. Dapprima può insinuarsi in punti in cui il prato non è cresciuto bene, per assenza di luce o terreno non abbastanza fertile.

Il muschio si nutre dalle foglie, le radici rimangono superficiali e gli consentono di espandersi vasto su tutta la superficie a disposizione. Morale: dove c’è il muschio non crescerà più il prato. Come fare ad invertire questa fastidiosa tendenza e a ridare spazio al nostro prato? Vediamolo insieme.

Partiamo dicendo che il momento migliore per agire contro il muschio è quando l’attività della natura è nel suo pieno, ovvero in primavera. Per eliminare il muschio dobbiamo tenere a mente il seguente piano di battaglia.

In primo luogo, tagliamo il prato a circa 3 centimetri. Dopodiché distribuiamoci su un prodotto caustico, come il fertilizzante antimuschio bruciante (45 mg). Facciamo attenzione perché questo fertilizzante macchia la pietra (dovessimo applicarlo vicino a muretti o vialetti). Dopo una decina di giorni il muschio dovrebbe iniziare ad annerire. A questo punto passiamoci su con un arieggiatore e raccogliamo tutti i residui con un rastrello. Quando il prato sarà di nuovo sgombro, innaffiamolo leggermente aggiungendo dell’umettante. Qualora il muschio abbia lasciato uno spazio molto ampio dobbiamo riseminare. Sarebbe meglio usare sabbia silicea invece del terriccio e, se la zona è molto ombrosa, rivolgerci a sementi apposite per prati all’ombra.

Quando il muschio ritorna

Se il problema dovesse persistere o ripresentarsi, probabilmente il problema è nel terreno. Rivolgiamoci ad un esperto agronomo che saprà consigliarci il modo migliore per migliorarne il drenaggio.