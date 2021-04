L’inline skating ci aiuta a trasformare il grasso in muscoli e ci fa divertire, più di altri sport 

Se siamo fan delle attività all’aria aperta e non ci dispiacerebbe neanche perdere un po’ di peso, allora è il momento di cominciare a praticare l’inline skating. Il pattinaggio con i pattini in linea è un tipo di pattinaggio molto diffuso soprattutto negli States, ma che man mano si è diffuso anche da noi. In tante città italiane è ormai abbastanza praticato, ed è possibile trovare spazi adibiti ad hoc per questo sport. È ormai dimostrato che questo sport è perfetto sia per il benessere generale del nostro corpo, che per la perdita di peso. Praticando questa attività con un po’ di costanza, vedremo una vera metamorfosi del nostro corpo. Come? Perché l’inline skating ci aiuta a trasformare il grasso in muscoli, più di altri sport.

Divertirsi rimanendo in linea

Alcune ricerche dimostrano che questa attività è tra le migliori attività fisiche praticabili.

Molti sport necessitano di una costanza maggiore, durante la settimana, per permettere di rimanere in linea. l’inline skating invece, ti permette di raggiungere i tuoi obbiettivi praticandolo solamente 3 volte alla settimana, per due ore.

Inoltre, aspetto da non sottovalutare, il divertimento è assolutamente assicurato. Infatti, l’inline skating ci aiuta a trasformare il grasso in muscoli, ma ci fa divertire anche da pazzi. Chi non lo ha mai provato, dovrebbe farlo al più presto perché ne vale la pena.

Perché trasforma il grasso in muscoli?

Quando pattiniamo dobbiamo rimanere in equilibrio. Per questa ragione attiviamo tutti i muscoli del nostro corpo. Senza dubbio la parte bassa del nostro corpo è quella più sollecitata, quindi cosce, glutei e gambe. Ma non solo quella. Anche l’addome è contratto mentre pattiniamo. La schiena lavora per farci rimanere in piedi e le braccia ci aiutano a darci la spinta e a coordinarci. È un po’ come nuotare, ogni muscolo confluisce verso un movimento armonioso. Questa attività fa lavorare tutto il corpo e migliora la nostra postura e il la coordinazione. Ecco perché l’inline skating ci aiuta a trasformare il grasso in muscoli, più di altri sport.