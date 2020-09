Il potere della carta igienica sulla nostra pelle.

Per garantire la carta igienica a livello globale è necessario abbattere 30mila alberi al giorno. Gli ambientalisti saranno sicuramente contrariati ma purtroppo soluzioni alternative non ce ne sono. Ogni italiano usa la carta igienica ogni giorno indispensabile per l’igiene personale. Molti però non sanno del potere della carta igienica sulla nostra pelle. Prima di farvi scoprire qualcosa di sensazionale, vogliamo ripercorrere la storia dei rotoli di carta.

La storia

La carta igienica prima del 1857 nessuno la conosceva con l’eccezione della Cina. Joseph C Gayetty ha introdotto il prodotto negli USA per poi trovare mercato nel resto del mondo. I consumatori nei primi anni del 1900 hanno iniziato ad usare la carta igienica con maggiore frequenza. Ma prima come facevano a mantenere la propria igiene personale? Gli antenati hanno usato spesso fieno, felci, pannocchie di grano turco. Ripercorsa la storia della carta igienica agli albori, tuffiamoci ora ai giorni nostri. Una azienda americana ha calcolato che facciamo circa 333 strappi di carta igienica e ne usiamo in media 8,6 ogni qualvolta oltrepassiamo una toilette.

Come è stata progettata

La carta igienica è stata progettata in modo ben preciso in modo da essere efficace e funzionale. Quando prendiamo tra le mani il rotolo di carta ci rendiamo conto che sopra sono impressi dei disegni. A primo impatto questo dettaglio passa inosservato perché si pensa ad un eventuale abbellimento. Vi dobbiamo dire che non è così e il dettaglio ha un fine addirittura impensabile.

La carta igienica è tra i prodotti realizzati in modo bizzarro. Quei disegni nascondono il potere della carta igienica sulla nostra pelle. Non conta se sui rotoli di carta ci sono cuori, fiori, forme. Non è un dettaglio estetico ma ha una funzionalità decisiva per la pulizia del nostro corpo. Le stampe fanno aderire meglio la carta alla pelle. In questo modo la pulizia avviene più a fondo nelle parti intime. Quindi per preservare la propria igiene è meglio notare se sul rotolo di carta ci sono i disegni invece che farsi prendere da altri aspetti. Il potere della carta igienica sulla nostra pelle è tutto in quelle stampe.