Ma perché tantissime donne stanno mettendo il prezzemolo sui capelli? Il risultato è straordinario, dovete assolutamente provarci anche voi. A cosa serve vi starete chiedendo.

Il prezzemolo ha tantissime proprietà. I Romani furono i primi ad utilizzarlo in cucina, ma è un rimedio fantastico anche contro le punture d’insetto, ha proprietà detox, stimola l’appetito e la digestione.

Infatti le tisane al prezzemolo non tardano ad arrivare nei periodi invernali ma quello che non avete mai fatto con il prezzemolo è una maschera per capelli.

Ma perché tantissime donne stanno mettendo il prezzemolo sui capelli

La maschera per capelli con il prezzemolo serve a dare loro brillantezza e accende i riflessi naturali del capello. Famosissima è la proprietà del prezzemolo sul corpo, ma si conosce meno quella sui capelli. Vediamo, ora, come realizzare la nostra maschera per capelli al prezzemolo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

La preparazione

Tutto ciò che vi servirà saranno dei ramoscelli di prezzemolo e delle scaglie di sapone neutro. Prendete poi una pentola e mettete a bollire circa 5 litri di acqua. I litri sono in base alla lunghezza del vostro capello e soprattutto alla grandezza della pentola. Prendete poi le scaglie di sapone neutro e inseritele nell’acqua. Nel mentre, lavate e tagliate il vostro prezzemolo, compreso il gambo. Una volta che l’acqua con il sapone bolle spegnete la fiamma e inserite il vostro prezzemolo tritato. Lasciate poi raffreddare il tutto.

Una volta raffreddato potete filtrarlo e chiuderlo in un recipiente. Prendetene un pochino e iniziate a spalmarlo sui vostri capelli. Il composto creato potete usarlo come maschera, ma può essere utilizzato anche come sostituto dello shampoo. Il risultato che otterrete sarà comunque quello di capelli più lucenti e con dei riflessi coloro oro. Scegli tu quindi come preferisci usare il composto, ma in entrambi i casi rimarrai sorpreso da ciò che può fare il prezzemolo sui tuoi capelli.

Approfondimento

Scopri qual è il miglior olio per capelli che fa per te.