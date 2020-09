Come fare trading online in modo sicuro?

E’ una domanda che chiunque si approcci a questo mondo dovrebbe farsi. Perché dalla sua risposta dipende tutto il proprio futuro in questo settore. Ma cosa si intende per fare trading online in modo sicuro? Beh, la risposta è duplice. Prima di tutto ci vuole una connessione veloce ed affidabile. Che è indispensabile. Poi, ancora più importante, significa scegliere un broker online affidabile. E qui apriamo una parentesi importante. Che riguarda non solo i broker, ma anche le banche. Fare trading online con le piattaforme bancarie non è né possibile né consigliabile. Nessuna mette a disposizione software dedicati. Ed i servizi di home banking che propongono vanno benissimo per investire, ma non per fare trading, Che sono due cose molto, molto diverse.

Dicevamo di scegliere un broker affidabile. Come fare? Non c’è alternativa al provare. Tutti forniscono servizi di prova gratuiti per fare trading in maniera virtuale. Senza spendere un centesimo. Bisogna provare. Il broker giusto per voi è quello sulla cui piattaforma vi trovate meglio. Sempre riguardo al broker, informatevi su di esso. Che abbia un nome. Che sia conosciuto. Non fidatevi di broker sconosciuti. Perché potrebbero essere molto inaffidabili. In seconda istanza, fare trading online in modo sicuro significa approcciarsi a questo mondo con serietà. Avete deciso di farlo? Deve essere il vostro lavoro. Non un passatempo. Perché se lo considerate tale avete appena imboccato la strada per un disastro economico e finanziario. Il vostro.

Quando avrete compreso bene queste cose, ed avrete deciso quale broker usare, si inizia a fare sul serio. E qui c’è la terza caratteristica del trading online in modo sicuro. Ricordatevi che state utilizzando il vostro capitale. Non i soldi di altri. Vi servono strumenti dedicati. Vi servono gli strumenti necessari e adatti per affrontare il mercato come si deve. In termini pratici dovete imparare a fare analisi. Sia quella tecnica che quella fondamentale. Quindi bisogna studiare, e parecchio. Come appena detto, il trading non è un gioco. Se ancora lo considerate tale anche dopo quello che avete letto finora, smettete. Smettete di leggere e passate oltre.

Se invece pensate che il trading faccia per voi, è il momento dell’analisi. Quella tecnica analizza l’andamento dei mercati nel tempo. Lo scopo è prevedere dove andranno i corsi dei titoli. Quella fondamentale analizza i dati economici e di bilancio. E quindi i fattori che possono influenzare l’andamento di un titolo. Sono entrambe indispensabili.

Per fare trading in sicurezza occorre quindi avere una buona, buonissima piattaforma. E conoscere grafici e indicatori. E seguire i mercati, tenendosi aggiornati costantemente. Certi titoli, come le valute, sono molto più sensibili di quanto si creda alle notizie. E ricordatevi sempre che state usando il vostro denaro. Siete voi che rischiate. Dovete farlo al meglio.

Infine c’è l’aspetto psicologico. Che anche se non ci credete è l’unica vera chiave per il successo. Ma a questa caratteristica del trading dedicheremo un articolo apposito a breve. Continuate a seguirci.