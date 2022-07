L’Italia offre innumerevoli opportunità turistiche ed è la meta ambita da molti stranieri. Ma, chissà perché, spesso è sottovalutata dagli italiani.

Molti di noi avvertono l’esigenza di evadere in alcuni momenti della vita. Ci si vorrebbe lasciare alle spalle il fardello di pensieri e situazioni quotidiane e fuggire via. In questi casi viaggiare da soli può essere un’ottima soluzione per ricaricare le energie e ritrovare se stessi. Però l’idea di partire in solitaria può spaventare. Sono paure che possono essere superate grazie ad alcuni consigli e un’attenta pianificazione.

Il posto migliore in Italia per viaggiare sicuri da soli anche dopo i 40

I viaggi organizzati non sono amati da tutti. Se poi si cerca una soluzione per rilassarsi, seguire orari e indicazioni di un gruppo non è il massimo.

La meravigliosa Sardegna offre un’opportunità unica e diversa dalla solita vacanza.

Si tratta di un’esperienza in grado di far ritrovare se stessi, mettersi alla prova e rilassarsi a contatto con la natura. Inoltre è la scelta ideale per chi è alla sua prima esperienza di viaggio in solitaria. Per un battesimo di questa tipologia di viaggio è indispensabile non essere troppo distanti da casa. Inutile quindi scegliere mete esotiche e improbabili. Queste potranno essere valutate quando si è diventati dei viaggiatori solitari esperti.

L’itinerario che stiamo per svelare ha stregato la CNN, che ha elogiato questa diversa modalità di vivere la Sardegna.

Il Cammino delle 100 Torri è un magnifico percorso che fa scoprire la Sardegna più vera e incontaminata. Copre un tragitto di quasi 1.300 chilometri e quindi non si può pensare di percorrerlo tutto d’un fiato. Per conoscere ogni angolo di questo paradiso occorrerebbero circa due mesi. Ma si può scegliere quale parte percorrere. Il cammino è composto da 8 vie diverse e da 70 tappe tutte da scoprire. Quale situazione migliore per comporre la nostra vacanza solitaria come la desideriamo?

Vivere questa esperienza da soli consente di ritrovare ciò che di noi stessi sembrava perduto e rimetterci in armonia con il Mondo e con la natura.

Dove conduce il Cammino delle 100 Torri

Ci sono 105 torri che si stagliano lungo i 450 chilometri di spiagge incontaminate. È questo a nostro avviso il posto migliore in Italia per viaggiare da soli.

Il sentiero corre lungo la costa e si addentra in alcuni punti per un massimo di due chilometri. Non esiste un punto di partenza ma chi lo ha percorso consiglia di muovere i primi passi da Cagliari. Camminando lungo il versante orientale si può evitare di essere messi in difficoltà dal maestrale che a volte soffia impetuoso.

Se si vuole partire con un percorso semplice si può scegliere la Via degli Angeli. 62 chilometri che da Cagliari conducono alle splendide spiagge di Villasimius. Per chi vuole scoprire dove affondano le radici della Sardegna, c’è la Via dei Giganti. 138 chilometri lungo la costa della penisola del Sinis, a metà strada tra Alghero e Carloforte. Qui la natura si unisce con i reperti archeologici che mostrano le tracce delle antiche civiltà che hanno vissuto sull’isola. Architetture nuragiche e tracce fenicie lasciano suggestivi ricordi. Percorrendo questi sentieri si gode del contrasto tra zone ancora poco antropizzate e quelle più note ormai simbolo della Sardegna. Non è da escludere che durante il viaggio si possano fare ottime conoscenze e stringere amicizie durature. Condividere con qualcuno questo tipo di esperienza lascia sicuramente il segno.

