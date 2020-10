Hai difficoltà ad addormentarti? Allora leggendo questo articolo e mettendo in pratica questi semplicissimi accorgimenti, ti diventerà molto facile. Perché quello che stai per scoprire è il più incredibile, efficace, semplice sistema per addormentarsi in 2 minuti di un sonno profondo.

Il più incredibile, efficace, semplice sistema per addormentarsi in 2 minuti di un sonno profondo

E’ un sistema che funziona così bene che viene insegnato ai soldati, per addormentarsi durante le situazioni estreme. In combattimento, sotto i bombardamenti, durante le battaglie.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

La prima cosa da fare è mettersi in una condizione ideale per addormentarsi. Quindi lontano da fonti di rumore e di luce. Non necessariamente al buio, ma almeno in forte oscurità. Meglio se si arriva a questa condizione in modo graduale. In camera da letto non spegnete la luce del lampadario, ma lasciate accesa per qualche secondo quella piccola del comodino. E quando anche gli occhi e la mente si sono abituati alla penombra, spegnete completamente.

Assumete una posizione supina (sulla schiena, il volto verso il soffitto). Iniziate a rilassare i muscoli facciali, lasciate che le palpebre diventino pesanti. Rilassate la mascella e la lingua. Rilassate le spalle e lasciatele cedere verso il basso. Fate lo stesso con le braccia lungo i fianchi.

Rilassarsi e pensare ad una situazione di tranquillità

Concentrate la mente sui due arti mentre lo fate. Percepite la loro progressiva pesantezza. Poi è la volta delle gambe. Rilassate anche queste. Le sentirete via via più pesanti. Adesso fate un lungo respiro. Inspirate profondamente e mentre lo fate contate, almeno fino a 5 secondi. Se riuscite anche fino a sei o sette secondi. E poi espirate, lentamente ma naturalmente, sempre contando. E mentre lo fate iniziate a rilassare la mente. Immaginatevi di essere dondolati su una amaca, accarezzati dal vento. Oppure di essere su una barchetta, dondolati dal beccheggio delle acque di un lago. Svuotate la mente e cercate di non pensare a nulla.

Ripetete questo esercizio per almeno 3 settimane. Vi accorgerete che progressivamente vi diventerà sempre più facile, sempre più automatico e sempre piacevole. E che il sonno inizierà ad arrivare velocemente.

Approfondimento

Lavorare di meno e produrre di più con un metodo che ha reso centinaia di migliaia di dollari al suo inventore. Scopri come funziona leggendo qui.