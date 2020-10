Da quando nasciamo siamo in lotta con il colesterolo. Una vita intera a cercare di mantenerlo entro i limiti, oltre i quali mettiamo a repentaglio la nostra vita. I nostri Esperti sono sempre alla ricerca di consigli sui sistemi naturali per abbassarlo e mantenerlo equilibrato. Oggi vi parliamo di una novità. Uno studio appena pubblicato dell’Università di Madrid. Quando un bicchiere d’acqua gasata abbassa il colesterolo, incredibile, ma vero.

La Spagna in prima linea

In questo momento è in Europa il paese col più alto numero di nuovi casi di Covid-19 al giorno. Eppure, la Spagna, splendido paese dalle mille sfumature, lotta strenuamente in ogni direzione. Secondo il Dipartimento della Salute e l’Università di Madrid, bere un litro di acqua frizzante al giorno abbassa i livelli del colesterolo cattivo. Dallo studio, che ha coinvolto per alcune settimane gli abitanti della capitale spagnola, emerge che l’acqua frizzante abbassa il livello di colesterolo in maniera esponenziale. Parliamo addirittura di un 15% in meno nei valori, rispetto a chi aveva bevuto acqua normale.

Salita del colesterolo “buono”

Addirittura, secondo questa ricerca assolutamente innovativa, oltre a diminuire il colesterolo cattivo, aumentava quello buono di quasi il 10%. Questo significa che le nostre arterie trovano una nuova barriera difensiva contro grassi e tossine. Ricordiamo anche che mantenere i trigliceridi entro i limiti consentiti, permette di prevenire l’invecchiamento del nostro organismo. La riprova è data dai campioni umani utilizzati. Infatti, i primi test sono stati effettuati su un pubblico femminile di età compresa tra i 20 e i 40 anni, con conferma dei risultati di cui sopra.

Ulteriori tester

Tra sorpresa e conferma dei primi risultati, i ricercatori hanno giustamente voluto ampliare il “range” di tester. Sono così passati anche ai campioni maschili della stessa età. Il risultato è stato sempre lo stesso: abbassamento del colesterolo cattivo e innalzamento di quello buono. Nel momento in cui state leggendo questo articolo, non sono ancora stati resi noti i dati sui campioni over 40, ma la sensazione è che la scoperta sia davvero degna di lode! Aprirebbe così la strada a un nuovo metodo, economico e naturale, di abbassare il colesterolo e prevenire ictus e infarti. Quando un bicchiere d’acqua gasata abbassa il colesterolo e permette di salvare la vita.

Approfondimento

