Lavoro e nuove opportunità, in questo periodo se ne parla come mai fino ad ora. Selezioni attive ovunque, dalle aziende private agli enti pubblici ed ecco che finalmente in molti riescono ad ottenere un buon impiego.

Dopo anni in attesa di opportunità professionali, specialmente nella Pubblica amministrazione, oggi si assiste ad una vera e propria ondata di selezioni.

Non tutti, però, amano l’idea di allontanarsi troppo da casa propria, magari per ragioni familiari e personali. Così, ecco che si rinuncia a partecipare ad alcuni bandi pubblici perché molto distanti dalla città di residenza o domicilio.

Tuttavia, anche i Comuni e le Città metropolitane sono spesso alla ricerca di nuovi dipendenti, al Sud e al Nord Italia.

A questo proposito, gli esperti di concorsi di ProiezionidiBorsa hanno notato 4 nuovi bandi attivi che sarebbero ideali per chi cerca lavoro vicino casa.

Concorsi aperti a diplomati e laureati, a tempo determinato e indeterminato, in base alle necessità delle amministrazioni e al loro fabbisogno di personale. Vediamo di quali si tratta ed entro quando sarà possibile candidarsi.

Ideali per chi cerca lavoro vicino casa queste selezioni attive presso 4 Comuni del Sud, Centro e Nord Italia

Iniziamo dal primo concorso indetto dalla Città metropolitana di Bari che è attualmente alla ricerca di 14 unità, di cui:

4 funzionari specialisti tecnici di categoria D;

2 funzionari specialisti tecnico-ambientali di categoria D;

2 assistenti sociali di categoria D;

1 funzionario specialista contabile di categoria D;

1 amministratore di sistema informativo di categoria D;

ed ancora 1 programmatore di sistema di categoria D;

1 funzionario di polizia locale di categoria D;

2 istruttori tecnici di categoria C.

È possibile candidarsi entro il prossimo 28 maggio seguendo le indicazioni previste al seguente link.

Proseguiamo con il secondo concorso indetto dal Comune di Fiano Romano, aperto a:

3 istruttori amministrativi di categoria C;

3 istruttori tecnici di categoria C;

4 istruttori contabili di categoria C;

1 istruttore di vigilanza di categoria C.

La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è fissata alle ore 24.00 del giorno 26 maggio.

I bandi sono disponibili all’apposito sito internet del Comune.

Passiamo ora alle altre due selezioni al Sud e Nord Italia.

Sicilia e Lombardia

Proseguiamo con il Comune siciliano di Ragusa, che cerca:

2 istruttori direttivi tecnici di categoria D, di cui uno rivolto a coloro che si trovano in fase di stabilizzazione;

2 istruttori direttivo-amministrativi di categoria D.

È possibile consultare i bandi alla seguente pagina web. L’ultimo giorno utile per candidarsi è fissato al 26 maggio.

Chiudiamo con un Comune Lombardo, Vigevano, che ha indetto varie selezioni pubbliche per diversi profili, quali:

specialisti di attività tecnico progettuali di categoria D;

specialisti di attività amministrativo-contabili di categoria D;

assistente di attività tecnico progettuali di categoria C;

assistente di attività amministrativo-contabili di categoria C.

In tutti i casi si tratta di selezioni pubbliche per predisporre elenchi di idonei da cui attingere per assunzioni a tempo determinato o permanente.

La scadenza per partecipare è fissata all’11 maggio, per ulteriori informazioni si rinvia al sito del Comune.

