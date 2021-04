Siamo sempre costretti ogni tanto a fare le pulizie di casa. Non le adoriamo di certo, ma sono un male necessario per avere sempre una bella casa ordinata. Per cui sarebbe bene capire come velocizzarle al massimo, per non perdere troppo tempo.

Di sicuro ci sono metodi per renderle più gradevoli, come mettere un po’ di musica. È proprio ciò che consigliamo in questo articolo. Però musica o no, la cosa importante è capire come farle più in fretta. Ecco, quindi, il pazzesco metodo giapponese per fare delle pulizie di casa perfette e velocissime.

Dal lontano Giappone arriva il metodo perfetto

Chiediamo quindi consiglio a chi è davvero bravissimo ad organizzare il lavoro, ovvero le grandi aziende. Quelle giapponesi hanno inventato un metodo che si chiama “Kaizen”, che è efficacissimo. Kaizen significa “miglioramento”, e fa proprio al caso nostro.

Questo sistema propone di rendere più efficiente tutta l’organizzazione, dai manager fino agli operai delle linee. E ora vedremo come applicare il Kaizen anche nelle pulizie di casa.

Ecco come fare

L’obiettivo del metodo è di eliminare tutti gli sprechi di tempo. Per farlo, analizziamo ogni movimento che facciamo. Quando puliamo il bagno, e magari abbiamo bisogno di vari detersivi diversi che si trovano nel ripostiglio, non facciamo su e giù per prenderli. Ragioniamo bene su tutto ciò di cui abbiamo bisogno, e portiamo tutto in una sola volta.

Anche mentre puliamo, cerchiamo di migliorare sempre i nostri movimenti, cercando di diventare ogni volta più bravi. Ogni colpo di spugna o di scopa può essere reso più efficace, ed in tal modo sarà necessario farne molti di meno.

Se dobbiamo pulire tutta la casa, facciamo il giro per le stanze più efficiente che ci sia. Possiamo farlo privilegiando innanzitutto le stanze in cui ad esempio dobbiamo usare gli stessi prodotti.

Questo è il pazzesco metodo giapponese per fare delle pulizie di casa perfette e velocissime. Un metodo che richiede un’analisi di cosa stiamo sbagliando o non stiamo ancora facendo perfettamente. E che ci porta pian piano ad essere sempre migliori e più efficienti.