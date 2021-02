A volte, quando siamo a casa ci sembra che manchi qualcosa. Anche se abbiamo arredato bene e ci assicuriamo che ci sia sempre ordine e pulizia, ma non sempre questo basta. In particolare, ci sono momenti casalinghi in cui vorremmo vivere con un po’ più di brio. Pensiamo ad esempio a quando facciamo le pulizie, compito ingrato che siamo continuamente costretti a fare. Vorremmo perlomeno farlo in maniera più piacevole. Ad esempio, ascoltando un po’ di musica, usando gli accessori giusti. Bene, per fortuna basta questo piccolo strumento per ravvivare subito tutta la casa.

Basta un po’ di musica

Il consiglio che diamo è quello di comprarsi una piccola cassa portatile. Essa è un comodo strumento che si collega tramite bluetooth a computer o telefono, e permette di essere trasportata in comodità per tutta la casa. Grazie ad una cassa portatile possiamo portarci la nostra musica preferita ovunque, qualunque cosa stiamo facendo.

Pensiamo quindi a quanto sia più leggero e piacevole fare il bucato con la nostra canzone preferita in sottofondo. E poi ci spostiamo al piano di sopra per fare i letti, ed ancora con la nostra comoda cassa possiamo ascoltare musica.

Esistono tante marche di questo prodotto, con prezzi adatti a tutte le tasche. Basta un giro in negozio o in rete per farsi un’idea.

Cosa ascoltare

Molti però non sanno esattamente come usare il computer o il cellulare per ascoltare musica, per cui diamo qualche consiglio qui.

Per i più tradizionalisti, in rete si possono ascoltare gratuitamente tutte le radio online che vogliamo. Quindi che sia Radio Deejay o Capital, o ancora Radio24, le troviamo comodamente su internet sui siti ufficiali.

Chi invece preferisce ascoltare una playlist di canzoni scelte a mano, potrebbe andare su Youtube o usare l’app di Spotify. In entrambi i casi si potranno scegliere le canzoni che si vogliono, per un’esperienza totalmente personalizzata. Tuttavia, se non si ha la versione Premium si incapperà in una valanga di pubblicità indesiderate.

Un’altra possibilità che oggi va molto di moda è quella di ascoltare i podcast. Si tratta di episodi radiofonici scaricabili o ascoltabili in streaming, che toccano una grande varietà di argomenti. Per cui se preferiamo fare le pulizie di casa ascoltando un programma di storia, o di economia, i podcast fanno decisamente per noi. Questi si possono trovare soprattutto su Spotify ed Apple Music.

Insomma abbiamo visto che basta questo piccolo strumento per ravvivare subito tutta la casa: una cassa portatile. Uno strumento prezioso per tutte le età ed esigenze.