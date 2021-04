Oggi finalmente siamo arrivati al giorno di Pasqua, garanzia di riposo per i lavoratori per le famiglie. Se si vuole trascorrere questo tempo tutti insieme, allora la scelta giusta in questo periodo di lockdown può essere una maratona di film. Per questo oggi forniamo una piccola mini guida a tema pasquale: ecco quali sono i tre film per grandi e per piccini da non perdersi assolutamente a Pasqua.

“Jesus Christ Superstar”

Un grande classico e non perdersi assolutamente è proprio “Jesus Christ Superstar”. Questo musical, infatti, ripercorre le tre settimane precedenti alla morte di Gesù. La vicenda viene resa ancora più fruibile grazie a delle meravigliose canzoni targate Andrew Lloyd Webber. La pellicola ottenne nel 1974 un David di Donatello in qualità di miglior film straniero.

“Brian di Nazareth”

Chi è dotato di buon senso dell’umorismo, sicuramente adorerà i Monty Python. Il gruppo comico made in UK ha sfornato, infatti, diversi film estremamente satirici e irriverenti. Fra questi sicuramente spicca “Brian of Nazareth”. La scelta del tema religioso è sicuramente estremamente coraggiosa.

Questa particolarità ha portato il film alla censura in alcune parti del mondo, ad esempio in Norvegia. La trama si incentra su un grosso equivoco: le masse scambiano un comune palestinese per il Messia. E da lì se ne vedono delle belle.

“Il principe di Egitto”

Questo film d’animazione è perfetto sia per grandi che per bambini e presenta la vicenda biblica dell’Esodo. Ovvero la fuga degli ebrei dalla schiavitù egizia. Nonostante non sia perfettamente aderente alle fonti, risulta molto gradevole come cartone animato.

Infatti affronta dei temi importanti. Come, ad esempio, l’amore-odio fra fratelli e una critica della schiavitù.

Oggi abbiamo illustrato i tre film per grandi e per piccini da non perdersi assolutamente a Pasqua. Se si è interessati a scoprire nuovi titoli da vedere comodamente dal proprio divano tramite smart Tv o computer, allora consigliamo di leggere questo articolo che illustra tre serie targate Netflix da vedere assolutamente.