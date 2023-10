Dove vedere Baglioni e Vasco Rossi nei prossimi mesi: date, biglietti rimasti in circolazione e come fare per non spendere un patrimonio

Tanti allenamenti a soprattutto tanta voglia, perché arrivati a una certa età fare i concerti non è facile. Figuriamoci andare in tour. Eppure nonostante abbiano alle spalle diverse primavere, carriere sfolgoranti e lunghe e repertori sconfinati, Claudio Baglioni e Vasco Rossi non appendono la chitarra al chiodo. Troppi i fan ancora desiderosi di vederli live per poter cantare insieme a loro.

Claudio Baglioni è ripartito in tour il 3 giugno del 2022 con un progetto che è stato rinviato più volte causa pandemia. La location non poteva che essere a Roma, Terme di Caracalla prima di andare verso sud a Siracusa e poi dall’altra parte della penisola all’Arena di Verona. Dodici Note – Tutti su! è uno spettacolo che ha visto il cantautore in palcoscenico con 123 elementi che hanno cantato e ballato insieme a lui i suoi pezzi storici e più famosi.

Ora si riposerà hanno pensato i fan, ma il settantaduenne romano non ci ha pensato minimamente. E infatti sta girando l’Italia con il tour A TUTTOCUORE che lo vedrà a Palermo il 13 di ottobre, a Bari il 20 e a Pesaro il 18. Il tour ha ancora 6 date che sono Assago a Milano, Torino, Firenze ed Eboli e dovrebbe finire nella primavera del 2024.

Sempre sulla cresta dell’onda

Dove vedere Baglioni e Vasco Rossi in concerto? Un po’ ovunque. Baglioni è in tour da 2 anni quindi non è difficile vedere un suo concerto. I prezzi per Palermo partono da 46 euro ma quelli per Assago sono già in vendita con prezzi che partono da 249 euro. La soluzione? Mini vacanza a Palermo, bagno al mare durante queste bellissime giornate, tanto ottimo cibo e dolci e come ciliegina sulla torta il concerto di Baglioni a meno di 50 euro. Cosa si può volere di più dalla vita?

Sappiamo che Vasco Rossi, ma se non siamo fan sfegatati lo scopriamo sul sito ufficiale, ama fare i concerti a giugno. I suoi tour sono molto concentrati. Lui intanto si tiene in forma correndo e viene spesso fotografato dalle riviste di gossip. Forse per la sua vita spericolata ora sembra la vita di una persona come tante. Ma quando sale sul palco la musica cambia. Lo ha fatto questa estate con 10 date tra Bologna, Roma, Firenze, Palermo e Salerno.

Dove vedere Baglioni e Vasco Rossi, scegliamo la comodità

Il tour di Vasco per il 2024 è previsto per ora in 5 date che sicuramente aumenteranno nel prossimo futuro. Per ora abbiamo 4 date a San Siro e una al San Nicola di Bari. Gli stadi sono il suo habitat naturale. Sono già in vendita i biglietti per il San Nicola con prezzi che partono da 217 euro. Per questi mostri sacri bisogna affrettarsi perché i tagliandi vanno a ruba e spariscono in pochi giorni. Il sold-out è d’obbligo.

Risparmiare sui biglietti dei concerti si può, basta evitare prevendita e spese di spedizione. Quando di tratta di Baglioni e Vasco Rossi risparmiare è un’utopia, bisogna comprare con molto anticipo e investire. Dato che stiamo spendendo organizziamo una vacanza proprio in quel periodo, invece di spendere per ferie e concerto in 2 momenti diversi accorpiamo e la spesa sarà ammortizzata. In ogni caso se vogliamo comunque spendere di meno facciamoci aiutare da Google. Spesso i concerti sono legati a offerte per voli e pernottamento. Esistono numerosi pacchetti che possiamo collegare al concerto ottenendo forti sconti. Si tratta solo di cercare con attenzione.