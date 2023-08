Per smacchiare il marmo annerito di balconi e davanzali si potrebbe usare questo composto sbiancante della casa

Pulire il marmo esterno è un compito arduo in certe occasioni. Per riuscirci potresti affidarti a un prodotto naturale e sbiancante. È perfetto per rimediare alle macchie e restituire la brillantezza perduta col tempo. Ecco di quale si tratta e come applicarlo per testarne l’efficacia.

Per rendere più eleganti alcune parti della casa scegliamo come materiale il marmo. In effetti, è in grado di dare un tocco di classe alle nostre superfici, ma non senza un prezzo da pagare. La delicatezza è il vero tallone d’Achille di questo materiale raffinato. Infatti, sporco e aloni vari potrebbero facilmente impossessarsene, senza che noi sappiano necessariamente come eliminarli. Per smacchiare il marmo annerito di balconi e davanzali, potresti comunque ricorrere a un prodotto ecologico e sicuro. Basterà unire due ingredienti per sfruttare la loro forza smacchiante. Ecco come preparare la soluzione pulente perfetta per queste situazioni.

Per smacchiare il marmo annerito di balconi e davanzali prova il rimedio economico delle nonne

Trattandosi di un materiale assorbente, l’umidità potrebbe causare diversi problemi al nostro marmo. Una conseguenza su tutte sarebbe l’annerimento. Per far tornare come nuove le tue parti, potresti preparare un detergente ecologico con due ingredienti. Innanzitutto, riempi una ciotola con dell’acqua calda. A questa, aggiungi due cucchiai di bicarbonato e mezzo tappo di sapone di Marsiglia. Quest’ultimo in versione liquida andrà benissimo, altrimenti basterà grattugiare le scaglie e scioglierle nel composto.

Dopo aver mischiato per bene i componenti, attendi qualche minuto. Quindi, immergi una spugna morbida e strofinala sulla superficie opaca. Quando hai finito lascia passare altri dieci minuti, poi effettua un risciacquo. Infine, asciuga bene con un panno. Ricorda che alcuni prodotti, anche se naturali, si dovrebbero evitare per la pulizia del marmo. Tra questi ci sono l’aceto e il succo di limone, utili comunque in altre faccende domestiche.

Una soluzione intelligente per lucidare a fondo

Se oltre a pulire volessi dare una lucidata al marmo di scale, balconi o altre parti, potresti ricorrere a un prodotto specifico. Parliamo della pietra pomice, utile anche contro l’ingiallimento. A dispetto dell’azione abrasiva, si rivela delicata e piuttosto efficace. Per impiegarla dovresti realizzare una pasta casalinga apposita. Dunque, mischia una dose di polvere di pomice all’acqua. Impugna una spugna e immergila nella soluzione. Dopo averla strizzata, sfregala con attenzione sull’area interessata.

Non appena hai concluso le operazioni, sciacqua via tutto versando dell’acqua distillata. Concludi poi asciugando bene con uno straccio pulito. La pietra pomice è efficace anche contro le incrostazioni e gli aloni più difficili, che possono prendere di mira pavimenti e scale.