Una sorpresa inaspettata per Antonella, un videomessaggio di Edoardo arriva nella casa del Grande Fratello

Auguri a sorpresa per Antonella Fiordelisi da parte di Edoardo Donnamaria. Squalificato nella puntata di giovedì del Grande Fratello, il ragazzo si è fatto sentire nuovamente. Con un videomessaggio Donnamaria ha fatto i suoi auguri di compleanno alla Fiordelisi. Nei prossimi paragrafi scopriremo quali parole ha dedicato Edoardo ad Antonella.

Nella puntata di lunedì 13 marzo del Grande Fratello, Edoardo Donnamaria ha inviato un video nella casa. Una sorpresa inaspettata per Antonella che ha ricevuto gli auguri di compleanno da Edoardo. Il ragazzo nel corso della scorsa puntata andata in onda il 9 marzo, è stato squalificato. Il motivo del provvedimento è stato il modo scorretto dell’ex concorrente di rapportarsi ad Antonella Fiordelisi. Donnamaria è stato ripreso più volte dal conduttore Alfonso Signorini. Nella casa Donnamaria si è infatti rivolto in modo poco elegante alla ragazza. La puntata di giovedì ha mostrato una Fiordelisi in lacrime e disperata.

Edoardo Donnamaria urla fuori dalla casa con un megafono

Squalificato dal gioco, Edoardo Donnamaria non si è arreso. Dopo sei mesi di convivenza nella casa i ragazzi si sono dovuti dividere forzatamente. Venerdì, il giorno dopo la puntata, Donnamaria ha fatto sentire la sua voce. Provvisto di megafono il ragazzo ha urlato: “Antonella mi manchi, mi hai fatto impazzire ma mi manchi”. Pronta la reazione degli autori che hanno subito censurato le urla alzando il volume della musica. Dopo un forte abbraccio infatti la Fiordelisi ha dovuto dire addio ad Edoardo.

Una sorpresa inaspettata per Antonella Fiordelisi

Dopo un forte abbraccio Antonella Fiordelisi ha dovuto dire addio ad Edoardo Donnamaria. In questa settimana le telecamere della casa hanno mostrato una Fiordelisi inconsolabile. La concorrente ha posizionato una foto di Edoardo Donnamaria accanto a lei nel letto. In questi giorni Antonella si è lasciata andare a un pianto incontenibile. Tuttavia il video di Edoardo Donnamaria ha riportato il sorriso sulle labbra della ragazza. In puntata una sorpresa inaspettata per Antonella. Convocata in mistery dal conduttore, Antonella tramite un videomessaggio ha ricevuto gli auguri.

Il 14 marzo infatti sarà il compleanno della concorrente. “Ti seguo tutto il tempo- ha dichiarato nel video Donnamaria- tanti auguri di buon compleanno”. Un messaggio d’amore quello di Edoardo che ha aggiunto: “Mi manca svegliarmi la mattina con te accanto”. Commossa e felice, Antonella Fiordelisi ha prontamente risposto. “Iniziasse a cercare casa a Roma”, queste le parole della concorrente. Quest’ultima infatti ha espresso al conduttore la volontà una volta uscita di vivere insieme a Donnamaria.