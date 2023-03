Grande Fratello VIP, le anticipazioni di stasera: Nuovi provvedimenti durissimi stasera per i concorrenti

Stasera ci sarà un’altra eccitante puntata del Grande Fratello VIP. Ma in arrivo ci sono delle notizie piuttosto negative per i nostri concorrenti, che potrebbero andare incontro a provvedimenti durissimi.

Nuova puntata del Grande Fratello VIP in onda stasera su Canale 5. Dopo lo scorso giovedì, gli animi sono piuttosto tesi. Infatti, l’eliminazione di Edoardo Donnamaria ha lasciato tutti i concorrenti di sasso. E anche il pubblico non è rimasto indifferente a ciò che è accaduto. Ma pare che non sia finita qui. Infatti, ci sarebbero altri guai in arrivo per i vipponi che non hanno idea di ciò che sta per accadere.

Grande Fratello VIP, la puntata di stasera: ecco tutte le anticipazioni

Sono tutti già in fibrillazione per questa nuova puntata del GF VIP. Ma le sorprese che ci attendono potrebbero essere piuttosto amare. Infatti, pare ci siano dei nuovi provvedimenti in arrivo per i vipponi. E questi riguardano, come è stato per le ultime ammonizioni, il comportamento e il linguaggio di alcuni di loro. La produzione sembra essere stanca del linguaggio scurrile di alcuni concorrenti. E altri vipponi sembrano non rispettare le regole come avevano promesse.

GF VIP: i nominati e ciò che potrebbe succedere durante la puntata di stasera 13 marzo

Alfonso Signorini era stato molto chiaro con i vipponi. E sembrava aver decretato delle nuove regole che tutti dovevano seguire. I vipponi erano parsi piuttosto ligi al dovere. Eppure, in pochi giorni, alcuni sembrano aver infranto il regolamento. Stasera sapremo esattamente cosa li aspetta e quali potrebbero essere le conseguenze.

Le anticipazioni e il concorrente che potrebbe dover abbandonare definitivamente la casa

Al televoto, inoltre, ci sono Nikita, Daniele, Giaele e Andrea. La favorita, ancora una volta, sembra essere Nikita. Mentre sembra che l’uscita potrebbe pesare su Andrea o su Giaele. Quindi, non dovremo fare altro che aspettare la puntata di stasera del Grande Fratello VIP, le anticipazioni sembrano essere piuttosto frizzanti.