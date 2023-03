Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni: decisione shock per Gemma, Matilde rivelerà tutto a Vittorio?

La soap di Rai Uno più amata degli ultimi anni regala nuove sorprese anche questa settimana. Molti dei protagonisti sono ad un punto di svolta, cosa faranno? Scopriamo insieme qualche anticipazione!

La fortunatissima serie cominciata nel 2015 raccoglie sempre più pubblico da quando viene trasmessa in modalità daily . Ogni episodio pomeridiano da 50 minuti è sempre molto atteso dagli appassionati della soapambientata nella Milano degli anni Sessanta. Una serie per gli amanti di intrighi, storie d’amore travagliate e sotterfugi, perfetta per chi è del segno del Cancro. Ma quando una serie ti prende così tanto non è semplice resistere alla curiosità di avere qualche anticipazione. Ecco allora qualche spoiler sulla trama delle prossime puntate per i più impazienti.

Gemma deciderà cosa fare con il bambino in arrivo, sarà la scelta giusta?

Da quando ha scoperto di essere incinta Gemma è in confusione. Nella puntata di oggi 16 marzo farà un incontro che le farà prendere la decisione decisiva. Dopo aver rifiutato ripetutamente la proposta di Ezio, sa finalmente cosa fare. Nella puntata della prossima settimana la vedremo decidere una volta per tutte di dare il bambino in adozione. Ma che ne penserà Roberto che è pronto a chiederle di sposarlo per risolvere tutti i loro problemi. Gemma dirà di sì o rimarrà ferma sulle sue decisioni?

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni, cosa succederà nelle prossime puntate?

Ma anche gli altri protagonisti hanno un bel da fare nelle prossime settimane. Matilde è in piena crisi su come comportarsi, schierarsi con Vittorio o unirsi a Tancredi? Ecco nella puntata di domani troverà la forza di rivelare tutto a Vittorio. Adelaide, una volta scoperto dei piani di Tancredi, caccerà via dalla villa i Frigerio.

Nel frattempo Vito si troverà ad affrontare non pochi problemi, la sua azienda in Australia è in difficoltà. Come se non bastasse mentirà a Maria e un incontro con una misteriosa ragazza insospettirà Irene, che assiste per sbaglio. Insomma, tra sfilate da organizzare, dipendenti da consolare e scelte importanti ne vedremo delle belle.

Per il Paradiso delle Signore le anticipazioni sono belle ghiotte questa settimana. Se non puoi vedere la puntata in diretta perché non hai la TV, non ti preoccupare. Ci sono tanti modi per vedere la televisione senza l’antenna o se sei fuori casa. Grazie a Rai Play puoi vedere tutte le puntate arretrate con un solo click, basta solo scaricare l’App.