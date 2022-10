Una serie TV per ogni segno zodiacale da vedere assolutamente quest’anno

Le serie TV sono diventate le fedeli compagne di tutte le serate passate in casa sul divano. Quando è brutto tempo, piove e fa freddo, non c’è niente di meglio che una serata con le nostre serie. Anzi, delle volte ci sono alcune serie così avvincenti che le divoriamo in poche ore. Addirittura, cerchiamo qualche ora libera nella giornata per stare al passo con gli episodi e vederne il più possibile.

Ognuno ha i suoi gusti, c’è chi ama le commedie romantiche, chi le serie thriller e chi i drammi adolescenziali. Ma non tutti sanno che è possibile abbinare una serie TV anche al segno zodiacale. Le nostre caratteristiche zodiacali possono aiutarci anche nella scelta del telefilm da guardare.

Una serie TV per ogni segno zodiacale che ameremo sicuramente

È possibile abbinare le trame e i generi ad ogni segno valutando ciò che piace più ad ognuno. Ecco alcuni suggerimenti per cominciare con il binge watching e rilassarci davanti alla TV. Non ci resta che preparare i popcorn come quelli del cinema e prendere posto.

Partiamo dall’Ariete, segno ingegnoso e imprevedibile che ama generi molto diversi tra loro. In realtà, basta che la serie abbia qualche elemento di mistero, un po’ di romanticismo e drammi familiari. Da vedere assolutamente è la nuova serie La Brea uscita da poco in Italia. Un’enorme voragine si apre a Los Angeles, i sopravvissuti vengono catapultati in un Mondo primordiale, ne usciranno vivi?

Il Toro è un segno che ama la comicità, quindi non può non guardare l’ultima stagione di Boris. Questo segno ama i telefilm, ma ogni occasione è buona per ridere degli stereotipi dietro la produzione delle stesse serie.

Il segno dei Gemelli è un inguaribile romantico che adora tutto ciò che è in costume. La serie adatta è sicuramente Outlander, un capolavoro a cui è impossibile non appassionarsi. Tra viaggi nel tempo, passioni ed eventi storici importanti, le Highlands scozzesi conquistano il cuore.

A chi non piace una bella storia d’amore?

Il Cancro è un segno molto emotivo che adora le serie travagliate, dove i protagonisti devono scegliere l’amore. E a volte questo amore può anche essere un po’ malato, per questo la serie da vedere è You. Uno stalker che si insinua nella vita della sua vittima e la conquista, ma come finirà?

Il Leone è un grande amante del mistero e della fantascienza, quindi la serie da vedere è Dark. Ormai fenomeno mondiale, questa serie con sparizioni, uomini misteriosi e salti temporali è perfetta.

Per la Vergine non c’è niente di più importante che una bella storia d’amore in una cittadina lontana dal caos. La serie da vedere è Virgin River, un’infermiera che cambia vita e trova l’amore dopo tanta sofferenza.

Bilancia e Scorpione hanno gusti molto simili, anche se non si direbbe in realtà. Per loro le serie procedurali sono le più adatte per passare il tempo. CSI Vegas vede il ritorno della scientifica più famosa del Mondo, e la Bilancia ci andrà a nozze. Lo Scorpione, invece, preferisce qualcosa di più innovativo come Il Giovane Wallander.

Thriller e drammi psicologici tra i più amati

Per finire il Sagittario, segno che ama la suspense e una buona dose di fantascienza. La serie da non perdere è sicuramente House of the Dragon, prequel di Game of Thrones. Intrighi di corte, matrimoni, terre da conquistare e draghi: è il mix perfetto.

Capricorno e Acquario non possono rinunciare alla comicità, con un mix di intrighi personali. Per il Capricorno da vedere è il Giovane Sheldon, per l’Acquario How I Met Your Father.

Infine i Pesci, grandi appassionati di docuserie e storie ispirate a fatti reali, ameranno Dahmer. La serie più chiacchierata del momento è un vero capolavoro di scrittura e recitazione.

E se una serie TV per ogni segno zodiacale non è abbastanza, possiamo dare un’occhiata ai suggerimenti correlati. Ormai ogni piattaforma streaming suggerisce contenuti simili che potremmo amare. Ma, visti i tempi che corrono, una serie futuristica di fantascienza è sempre una buona idea per sfuggire alla realtà. Ci sono almeno 3 serie TV che non possiamo perderci, una di queste è sicuramente Westworld.