Dormire bene e svegliarsi riposati? Si può, coi consigli a costo zero di Jessica Alba per fare sogni d’oro

Consigli a costo zero di Jessica Alba per fare sogni d’oro-Dal profilo Instagram jessicaalba

Un buon sonno migliora la giornata e apporta molti benefici all’organismo. Ma come si può migliorare la propria esperienza notturna e dormire come bambini? Semplice, seguendo i consigli degli esperti e della star Jessica Alba. Scopri come fare sonni tranquilli e alzarti la mattina piena di energie.

Le notti insonni sono nemiche del benessere e un’esperienza poco piacevole. Sono molti gli individui che faticano a prendere sonno e che dormono male. Se anche tu soffri di questa problematica e non sai come uscirne, potresti prendere spunto dalle star del red carpet. Jessica Alba, in particolare, ha svelato di seguire una routine infallibile per dormire bene e svegliarsi riposati. Non sai di quale si tratta? Scoprilo nelle righe successive e segui le dritte dei medici per aumentare la qualità del riposo.

Occhio all’ambiente e a cosa fai la sera

Il disturbo del sonno potrebbe derivare da comportamenti scorretti. Purtroppo, se prolungato nel tempo potrebbe favorire l’insorgenza di diabete e interferire col metabolismo. Per questo motivo è importante porvi subito rimedio, rivolgendosi a un medico competente. Nel frattempo, possiamo aiutarci con una lista delle buone abitudini stilata dagli esperti di salute. Questa comprende:

mantenere gli stessi orari per andare a letto e svegliarsi ;

; preparare la camera da letto, che dovrà risultare fresca e silenziosa ;

; evitare di bere alcolici o mangiare troppo la sera ;

; non usare dispositivi elettronici come smartphone o pc prima di addormentarsi.

E il pisolino pomeridiano? Può permetterci di recuperare le energie perdute, ma occhio a non esagerare. Gli esperti consigliano di farlo durare al massimo per mezz’ora.

Dormire bene e svegliarsi riposati: ecco cosa fa Jessica Alba

Ha un viso da ragazzina e una pelle praticamente perfetta. Jessica Alba ha passato la soglia dei 40 anni, ma sfoggia un fisico da teenager. Il suo stile di vita la premia inevitabilmente e tutto sembra partire da un buon sonno. Infatti, sembra aver dichiarato che per lei è fondamentale riposare per un certo numero di ore. Sarebbero almeno 8 o 9 quelle necessarie. A queste segue la sveglia alle 5 di mattina, che dà il via al suo allenamento personalizzato.

Hot yoga e pilates reformer sono le due attività con cui si esercita per restare in forma. A queste segue la passione per l’acqua di cocco, dichiarata la sua bevanda preferita, e una dieta ferrea. E per superare i momenti di stress? Secondo l’attrice, la meditazione è la chiave per restare connessi e affrontare famiglia e impegni di lavoro.