Il paradiso delle signore: scacco matto per la contessa Adelaide, un ingombrante segreto strappa il suo sodalizio con Marcello

Adelaide, contessa di Sant’Erasmo, è un personaggio di punta e che cattura sempre la scena. Soprattutto negli ultimi tempi quando, a sorpresa, ha intrecciato una stretta e intima relazione con il giovane e intraprendente Marcello. Ma durerà? La contessa potrebbe perdere anche il suo ultimo e più fedele alleato perché ha trascurato qualche particolare importante.

Adelaide di Sant’Erasmo è uno dei personaggi presenti dalla terza stagione. Nobildonna dai modi raffinati e ricercati, con i suoi atteggiamenti un po’ vamp e un po’ snob, è un vero e proprio caposaldo della serie. Merito anche della sua interprete, la bellissima Vanessa Gravina, classe 1974.

Un personaggio iconico che ha conquistato gran parte della platea. Sentenze e comportamenti che la contraddistinguono suscitano il sorriso dei telespettatori che ve la riconoscono in pieno. Consapevoli che, sotto l’aria altera, celi un cuore sensibile che ha sofferto molto e vivrà nuove pene.

Il paradiso delle signore: scacco matto per la contessa Adelaide ormai accerchiata

Per una vita ha amato il cognato, il banchiere Umberto Guarnieri, restando nubile al suo fianco e crescendone i figli. Tante le delusioni che le ha riservato, contraccambiando la sua devozione con diverse scappatelle. Quando finalmente il loro rapporto sembrava consolidato, l’uomo decide di andarsene e sposare la nuova fiamma, Flora Gentile. Ferita, la contessa rimane in piedi a combattere la guerra, senza esclusione di colpi, contro il banchiere. Scontro che si sposta sempre più sul grande magazzino Il paradiso delle signore, di cui Adelaide detiene delle quote.

Umberto però, in società con Tancredi, nipote della contessa, sta per aprire proprio lì di fronte un negozio di moda femminile. Brutto colpo scoprire il voltafaccia del nipote, ma soprattutto che vi abbia preso parte anche la moglie di quest’ultimo, Matilde Frigerio, considerata un’amica sincera. Dopo aver appreso la trama di menzogne che la circondava, l’unica spalla su cui trovare consolazione è quella di Marcello, suo amante e socio in affari. Il loro rapporto inaspettato però nasconde delle possibili crepe.

Quale futuro per la coppia Marcello e Adelaide?

Adelaide ha cominciato a sostenere Marcello, cameriere ed ex galeotto, nella sua scalata sociale per riconquistare Ludovica Brancia Di Montalto. La ragazza, proveniente da una famiglia prestigiosa e lasciata da Marcello, ha ceduto al corteggiamento del facoltoso Ferdinando Torrebruna. Adelaide e Marcello si sono avvicinati sempre più fino a consolarsi delle proprie pene amorose intrecciando una relazione sentimentale segreta ma di cui si vocifera. Marcello ha assecondato il pettegolezzo parlando con Umberto Guarnieri, riferendolo poi ad Adelaide, sapendo che ne avrebbe gioito.

Dall’altra parte, invece, Ludovica non aveva creduto a questa voce, fino a quando non ha udito i due parlare. Adelaide, dunque alle strette, ha dovuto confessare tutto all’amica, che sembra non averla presa benissimo. Infatti ha cambiato completamente atteggiamento con Marcello, che non ne capisce il motivo.

La contessa, infatti, non gli ha fatto alcun cenno della chiacchiera avuta con Ludovica, di cui lui è ancora innamorato. Potrebbe averglielo nascosto per difenderlo o, forse, perché ormai ci tiene davvero e non vuole perderlo. Questa mossa però condurrà a un esito nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore: scacco matto per la contessa Adelaide, che perderà l’ultima persona cara rimasta al suo fianco. Marcello scoprirà tutto da Ludovica e non prenderà bene il segreto.

Adelaide rischia dunque di trovarsi sempre più sola, i suoi nipoti affezionati sono tutti lontani. Non si esclude però un ritorno di Marco, fratello di Tancredi. Sembrerebbe infatti esservi aria di crisi con Stefania, anche perché la gravidanza di Gemma suonerebbe sospetta.