Il paradiso delle signore: Gemma sta nascondendo a tutti una sconvolgente verità sulla sua gravidanza? Ecco come stanno le cose

Il paradiso delle signore appassiona i telespettatori grazie ai suoi colpi di scena. I vari intrecci ci hanno abituato a dubitare di tutto e ad aspettare continui capovolgimenti. A tenere banco negli ultimi giorni la gravidanza di Gemma, che ha insospettito parecchi. C’è dunque una cocente verità celata dietro gli strani atteggiamenti della ragazza? Il bambino è davvero di Carlos? Indaghiamo meglio per scoprirlo.

Il paradiso delle signore è tra le serie Rai che può contare su un pubblico di fedelissimi. In una Milano in pieno boom economico si snodano le vicende che ruotano attorno a un grande magazzino femminile, il paradiso delle signore.

Protagonisti il direttore Vittorio Conti, ma soprattutto i suoi dipendenti con la loro cerchia di amici e conoscenti.

Tanti i temi affrontati dalla serie, molti dei quali centrali negli anni ‘60. Al centro di tutto però vi sono sempre i rapporti umani, soprattutto sentimentali. Sono quest’ultimi a far trepidare il pubblico, al pari di quanto capita con Il Commissario Ricciardi ed Enrica.

Diversi gli amori sbocciati attorno al grande magazzino, alcuni felici altri meno. È il caso della povera Gemma non solo sedotta e abbandonata, ma ora anche incinta. Un evento che ha messo in moto diverse congetture tra i telespettatori.

Il paradiso delle signore: Gemma sta nascondendo a tutti la reale paternità del bambino?

Gemma sembra ostinarsi a volere il bambino che porta in grembo a tutti i costi, sebbene Ezio e Veronica vogliano farla ragionare in merito. Delle insistenze che la porteranno a prendere una decisione shock circa il futuro del nascituro.

Una cosa però è certa, il ragazzo che l’avrebbe sedotta, Carlos, ormai è oltreoceano e sta per sposarsi con un’altra.

I tentativi di rintracciarlo sono stati vani ed quindi è del tutto ignaro di quanto sia successo.

Dunque non possiamo sapere la sua versione dei fatti. La sua paternità è stata data per scontata in quanto frequentava assiduamente Gemma prima di partire, ma non abbiamo dettagli ulteriori.

La stessa ragazza non ha mai negato né affermato troppo al riguardo, ma alcuni particolari sono saltati all’occhio e fanno dubitare in proposito.

Un segreto scottante

Da alcuni atteggiamenti di Gemma sorge il dubbio che il padre del bambino sia Marco, ex di Gemma e futuro sposo della sorellastra Stefania, ma è così? Sembra troppo strano che Gemma non volesse contattare Carlos di sua volontà per avvisarlo della gravidanza. Ciò diventerebbe più plausibile se la responsabilità fosse di Marco.

Non dimentichiamo d’altronde che negli stessi giorni della frequentazione con Carlos ha visto anche lui e il feeling tra loro sembrava tornato quello di una volta.

Ma a gettare l’ombra di Marco sulla gravidanza è soprattutto un’affermazione di Gemma, con i genitori ha affermato che il figlio non fosse di Carlos. Salvo poi chiarire con il fatto di considerarlo solo proprio. Impossibile non nutrire il dubbio che si sia trattato di un lapsus che abbia fatto trapelare una verità pronta a esplodere prima o poi.

A sostegno vi sarebbe anche la reazione turbata di Gemma, vista nelle anticipazioni della prossima puntata, circa un suo trasferimento dalla sorellastra. Vi è però da dire che tra i ritorni di fiamma potrebbe esservi anche quello di Stefania per Federico, il che risolverebbe l’intero quadro.

Dunque prepariamoci a nuovi colpi di scena in il paradiso delle signore: Gemma sta nascondendo a tutti la verità o ce lo sta solo facendo credere? L’esito è imprevedibile, ce lo dirà solo il tempo