Lo splendido borgo in Italia dove regalano 30.000 euro ai non residenti-Chiesa Sant'Andrea-foto da wikipedia

In Italia alcuni Comuni offrono degli incentivi economici a chi prende la residenza. L’obiettivo è ripopolare il Paese e incentivare l’attività economica. Un borgo di recente ha pubblicato un bando dove offre fino a 30.000 euro ai non residenti

Per ripopolare piccoli Comuni un paio di anni fa è nata l’iniziativa delle case a 1 euro. I Comuni offrivano ai nuovi residenti immobili residenziali al valore simbolico di 1 euro. L’esperimento ha avuto un grandissimo successo tanto che adesso da nord a sud sono decine i Comuni italiani che offrono case al prezzo simbolico di 1 caffè.

Lo splendido borgo in Italia che paga chi non ha la residenza

Ma i Comuni hanno adottato anche altre iniziative per attirare nuovi abitanti, per esempio spingere a prendere la residenza offrendo incentivi in denaro. È quanto ha fatto un Comune della Puglia, Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce. Il Comune offre 30.000 euro a non residenti che si stabiliscono nel suo territorio. Scopriamo come ottenere questo importante incentivo.

Presicce-Acquarica è un comune italiano nato nel 2019 dalla fusione degli ex Comuni di Presicce e Acquarica del Capo, in provincia di Lecce. Si trova nel territorio delle Serre salentine, nel Capo di Leuca, a circa 15 km da Santa Maria di Leuca e dal suo splendido mare. Il comune conta poco meno di 9.500 abitanti e si estende su una superficie di circa 43 km².

Come ottenere i 30.000 euro messi a disposizione dal Comune

Presicce-Acquarica è un borgo ricco di storia, arte e cultura, che vanta il riconoscimento di uno dei borghi più belli d’Italia. Le sue origini risalgono al Medioevo. La città è nota anche come Città dell’Olio e degli Ipogei, grazie alla secolare tradizione olivicola e alla presenza di numerosi frantoi ipogei scavati nella roccia. La sua posizione è strategica e dista pochi minuti di auto dalle splendide spiagge di Santa Maria di Leuca.

Per contrastare lo spopolamento dei suoi centri storici, l’amministrazione comunale di Presicce-Acquarica ha lanciato il bando Benvenuti a Presicce-Acquarica. Con questo bando il Comune offre un contributo economico che può arrivare fino a 30.000 euro. L’iniziativa è rivolta a coloro che acquistano una casa e si trasferiscono nel suo territorio, richiedendo la residenza.

In cosa consiste il bando

Il bando prevede di coprire fino al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di una casa con un massimo di 30.000 euro. Il contributo è valido anche in caso dei lavori di ristrutturazione. Il fondo istituito è pari a circa 100.000 euro. Per accedere al bando bisogna presentare domanda entro il 30 settembre 2023 e impegnarsi a stabilire la residenza nel Comune per almeno 10 anni. Il bando è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri, purché in regola con il permesso di soggiorno.

La Puglia è una meravigliosa Regione che da tempo sta conoscendo un flusso crescente di star che decidono di acquistare casa in questa parte dell’Italia. Una ragione in più per acquistare casa a Presicce, lo splendido borgo in Italia che ti paga per andarci a vivere.