Per Sogefi si potrebbe prospettare un futuro interessante-Foto da pexels.com

L’ottima trimestrale e le migliori raccomandazioni da parte degli analisti hanno fatto scattare un interessante segnale rialzista su Sogefi. Cerchiamo, quindi, di capire da che parte potrebbero muoversi le quotazioni.

I punti di forza e di debolezza del titolo

La società presenta multipli degli molto interessanti. Allo stato attuale, infatti, il rapporto PE è pari a 4x, molto inferiore alla soglia di 10x oltre la quale un titolo azionario si può considerare sopravvalutato. Altro aspetto interessante è che il titolo è valutato 0,27 volte il suo fatturato del 2023. Ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. L’azienda appare anche poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo sia le stime sul fatturato della società che le previsioni di utili per azione. Le revisioni EPS sono state fortemente riviste al rialzo anche negli ultimi 4 mesi.

Gli analisti, poi, sono positivi sul titolo. Il consensus medio, infatti, raccomanda Buy o Overweight sull’azione. Negli ultimi dodici mesi, il giudizio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.

Negli ultimi quattro mesi, gli analisti hanno anche ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio sul Sogefi che al momento risulta essere sottovalutata di oltre il 20%.

Tra i punti deboli c’è la redditività del gruppo che è relativamente bassa. Inoltre, in passato i dati trimestrali del gruppo hanno spesso deluso con scostamenti negativi piuttosto significativi a fronte delle aspettative.

Interessante segnale rialzista su Sogefi che ha visto migliorare le raccomandazioni degli analisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Sogefi (MIL:SO) hanno chiuso la seduta del 10 novembre in rialzo del 2,83% rispetto alla seduta precedente a 1,598 €.

Le quotazioni hanno dato un forte segnale rialzista rompendo la resistenza in area 1,574 €. A questo punto il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura. Un segnale ribassista, invece, potrebbe scattare nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1,574 €. Per un’inversione di medio periodo, però, potrebbe essere importante attendere una chiusura giornaliera inferiore a 1,499 €.

