Grande Fratello VIP di stasera: tutte le anticipazioni e la notizia choc sull’eliminazione

Stasera ci attende una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Ecco tutte le anticipazioni che non puoi assolutamente perderti.

Oggi, 16 marzo, si terrà una nuova puntata del popolare programma televisivo di realtà, Grande Fratello VIP 7. Verrà trasmesso su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Le informazioni divulgate riguardanti l’episodio rivelano che verrà annunciato il nome del secondo finalista ufficiale di quest’anno. I partecipanti nominati durante questa settimana non sono al corrente della loro situazione e concorrono per raggiungere la finale del 3 aprile. Tuttavia, scopriranno il loro destino solo durante la prossima diretta serale.

Ecco cosa accadrà durante la puntata del 16 marzo del Grande Fratello VIP

Le anticipazioni relative alla puntata del Grande Fratello VIP in onda giovedì 16 marzo rivelano che non è prevista alcuna eliminazione definitiva dal gioco. I concorrenti non sanno che durante la serata di giovedì nessuno di loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Infatti verrà aperto un televoto da Alfonso Signorini che porterà alla proclamazione del secondo finalista ufficiale di questa settima edizione. Verrà richiesto al pubblico da casa di esprimere la propria preferenza. Questa porterà poi alla selezione di chi potrà conquistare il biglietto d’accesso alla finale dell’edizione in corso. La puntata è prevista per lunedì 3 aprile su Canale 5.

Le anticipazioni per la puntata e le sorprese che attendono i concorrenti in gioco

Le anticipazioni relative al GF VIP rivelano che sette concorrenti si contenderanno il televoto di questa settimana. Essi sono Daniele, Antonella, Giaele, Micol, Milena, Nikita e Luca Onestini. Attualmente, i sondaggi social vedono Nikita in testa.

Nessuno di loro sarà eliminato dal gioco, ma i concorrenti non sono ancora a conoscenza del fatto che non ci saranno eliminazioni definitive dalla casa in questa serata di giovedì.

Durante la diretta, i concorrenti scopriranno tutto e sarà svelato anche il nome del fortunato che conquisterà l’accesso alla finale insieme a Oriana, la prima finalista ufficiale di questa edizione.

Grande Fratello VIP di stasera: una puntata incredibile ci aspetta

Nella prossima puntata serale del GF VIP, oltre al verdetto finale di questa settimana, si parlerà anche delle dinamiche che hanno coinvolto i concorrenti in questi giorni.

In particolare, si parlerà delle vicende di Antonella, che ha ripreso il controllo del suo percorso all’interno della casa dopo la squalifica del fidanzato Edoardo Donnamaria.

La concorrente ha recentemente festeggiato il suo compleanno insieme agli altri partecipanti, inclusi quelli che in passato erano considerati i suoi “nemici”, come Oriana Marzoli e Giaele De Donà.