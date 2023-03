Il Paese più felice del Mondo, quanto costa visitare la Finlandia e potrebbe essere gratis se…

Qualche giorno fa è uscita una curiosa classifica. Ovvero la lista dei Paesi più felici del Mondo. Un’analisi, su 137 Nazioni, condotta dal World Happiness Report in occasione dell’annuale Giornata Internazionale della Felicità che si celebra il 20 marzo. È stato un trionfo per i Paesi del Nord Europa, in particolare per quelli dell’area scandinava. Scopriamo insieme quanto costa visitare la vincitrice di questa classifica, la Finlandia.

Ha preceduto Danimarca e Islanda, trionfando per la sesta volta. Una specie di Brasile della qualità della vita. 5 milioni e mezzo di abitanti, un’infinità di laghi, a capo del Governo la splendida e chiacchierata Sanna Mirella Marin, emblema di un Paese giovane e felice.

Tuttavia, la Finlandia non è certo meta di turismo di massa. Un po’ per il suo clima, un po’ perché dà sempre questa idea di isola felice nella quale la qualità della vita è molto alta. È davvero così caro visitarla dall’Italia? Proviamo a rispondere a questo quesito.

Quanto costa andare in Finlandia per una settimana

Come per tutti i viaggi, il range di spesa dipende dalle comodità che si vogliono acquistare. La Finlandia non è a buon mercato in genere, certo, però, rinunciando a qualche servizio, si può visitare con una spesa non impossibile. Ipotizziamo di andarci in estate, tra giugno e agosto, quando il tempo è più clemente, la natura rigogliosa e possiamo godercela al meglio. Helsinki, Turku e Tampere compongono una sorta di triangolo equilatero del Sud del Paese, con una distanza più o meno simile, percorribile in 3 ore di treno al massimo.

Il costo della benzina è di poco inferiore ai 2 euro, un noleggio costa circa 40 euro al giorno di media. Un biglietto del treno da Helsinki a Turku è intorno alle 25 euro, ma si viaggerà comodi godendosi le bellezze del paesaggio e in meno di due ore si arriva a destinazione. Poco di più, per costi e tempi, servirà per raggiungere Tampere. Volendo, con il bus, ci si impiegano 30 minuti in più, ma si spende meno della metà.

Il Paese più felice del Mondo: la Finlandia si può visitare gratis se…

Capitolo alloggio. Con Airbnb si possono trovare occasioni in pieno centro ad Helsinki a giugno e luglio spendendo meno di 50 euro al giorno. Stessa cosa dicasi per Turku, mentre per Tampere si può scendere anche sotto i 40 euro. Se invece volessimo un hotel con una formula bed & breakfast, il costo salirebbe a circa 80/100 euro a notte, con colazione inclusa. Più economici, ovviamente, gli ostelli, ma il risparmio, a fronte del servizio, non è poi così importante. Se si pensa di girare durante il giorno, conviene l’Airbnb.

Capitolo pasti. I ristoranti in Finlandia non sono proprio a buon mercato, soprattutto a cena. Molto meglio a pranzo, dove, con la formula buffet, si può mangiare bene e spendere meno di 15 euro. Quindi, magari si può optare per due o tre cene, andando poi a comprare qualcosa di tipico o nei supermercati o nei negozi delle varie città. Il pane, per esempio, è prodotto molto a buon mercato. Non solo, anche il salmone, per esempio, costa molto meno che da noi. Fare la spesa nei mercati potrebbe essere un’idea, evitando però quei prodotti importati che hanno prezzi decisamente alti. Pensiamo, per esempio, ai pomodori o alle mele.

Il Paese più felice del Mondo, come visto quindi la Finlandia, si può visitare gratis? Se si ha un pizzico di fortuna sì. Infatti, il sito istituzionale visitfinland.com mette in palio dei soggiorni gratuiti per diffondere il modello di felicità finlandese nel Mondo. Basta iscriversi e partecipare a una challenge su Instagram o TikTok entro il 2 aprile e i più fortunati potranno fare un viaggio nel Paese scandinavo, a giugno e nella splendida regione dei laghi, completamente ospiti.