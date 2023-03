La classifica dei 20 Paesi più felici del Mondo. Pensi ci sia anche l’Italia?

Ogni anno viene stilato il World Happiness Report. Sulla base di vari parametri, viene così elaborata la classifica dei Paesi più felici del Mondo. Ritieni che l’Italia possa occupare le prime posizioni? Continua a leggere per scoprirlo!

“Paese che vai, usanza che trovi”. Così recita un vecchio adagio. Di certo, viaggiare è un modo per aprire le propri vedute e allargare il proprio modo di pensare. Oltre a vedere meravigliosi paesaggi, viaggiare offre l’opportunità di venire a contatto con culture e tradizioni diverse dalle nostre, anche di molto. In alcuni Paesi , ad esempio, non festeggiano il Natale. In pochi poi lo sapranno, ma in Europa c’è addirittura un luogo dove si vive senza leggi. L’insieme di leggi e usanze crea lo stile di vita. Ci sono poi molti altri parametri che, presi in considerazione, permettono di stabilire il grado di felicità di un certo Paese tanto da poter stilare una classifica ufficiale.

La classifica dei 20 Paesi più felici del Mondo

Ogni anno, il Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite elabora il World Happiness Report. I risultati vengono elaborati sulla base dei dati Gallup e prendono anche in considerazione la percezione di felicità che hanno i cittadini di 156 Paesi. I fattori presi in esame sono:

PIL ;

; aspettativa di vita;

prosperità economica;

libertà individuale;

stato del welfare;

livello di corruzione.

Ecco la Top 10

I primi posti del podio sono occupati dai Paesi scandinavi. Il Paese in assoluto più felice risulta essere la Finlandia, seguita a ruota da Danimarca e Islanda. 4° e 45° posto sono occupati poi da Svizzera e Olanda. Dalla 5° alla 10° posizione, troviamo, nell’ordine: Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Israele e Nuova Zelanda.

Proseguiamo ora a vedere quali Stati si posizionano dall’11° al 20° posto. Nella seconda parte della classifica troviamo Austria, Australia, Irlanda, Germania, Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Repubblica Ceca, Belgio e Francia.

È quindi questa la classifica dei 20 Paesi più felici del Mondo.

Cos’è che rende la Finlandia un Paese così felice?

Oltre ai molti benefit sociali concessi dal Governo, ci sono altri motivi per cui ad Helsinki, e nelle altre località finlandesi, la gente vive bene.

I finlandesi hanno un rapporto molto speciale con la natura, basato su piccoli gesti che permettono di raggiungere un livello di pace interiore e di empatia sia con gli altri che con la realtà circostante.

D’altra parte, ben più della metà del territorio finlandese è ricoperto da

foreste, costellate qua e là da limpidi laghetti. Un contesto quindi bucolico, fatto di silenzio, aria pulita e tranquillità.

Due grandi passioni dei finlandesi sono il nuoto (che praticano anche d’inverno in mare o nei laghi) e la sauna. L’alternanza tra acqua ghiacciata e caldo, oltre a far bene alla circolazione, facilita anche la produzione di serotonina. Ed ancora, i finlandesi amano molto l’arte e la cultura. Nel tempo libero, infatti, trovano molto piacevole andar per musei o leggere un buon libro. Basti solo pensare che, su una popolazione di 5,5 milioni di persone, ogni anno vengono presi in prestito circa 68 milioni di libri e che, nel 2019, la biblioteca Oodi di Helsinki, è stata premiata come miglior biblioteca pubblica.