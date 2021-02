I social e le applicazioni di messaggistica hanno senza dubbio cambiato le abitudini di tutti. Grazie a queste piattaforme abbiamo avuto la possibilità di fare molte cose che, in passato, non ci saremmo neanche sognati. Da rincontrare amici ormai persi a cercare e trovare lavoro, tutto è stato possibile con i social network. Non dobbiamo però mai dimenticarci che, come in tutte le cose, esistono dei lati positivi e dei lati negativi.

Il rovescio della medaglia

Infatti se i pregi li abbiamo appena citati, e ne esistono molti altri ovviamente, i social e le app di messaggistica presentano anche dei pericoli. Ne consigliamo ovviamente l’utilizzo, ma è necessario tenere sempre alta l’attenzione, così da non incorrere in possibili pericoli.

Essendo programmi informatici a tutti gli effetti, il pericolo numero uno di app e social è la presenza di virus. Se non li conosciamo, o non ci facciamo attenzione, sono tanti i rischi a cui andiamo incontro. Proprio per questo, andiamo a vedere perché il nuovo spietato virus di WhatsApp fa paura e può ingannare chiunque.

Crypto ghost virus

WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate e scaricate nel nostro continente. Offre moltissimi vantaggi, ed è proprio per questo che viene amata da tutti. Proprio per la sua grande popolarità però, non sono pochi i virus che la prendono di mira e la utilizzano come campo di battaglia per mietere vittime. A tal proposito, andiamo a conoscere il motivo per cui il nuovo spietato virus di WhatsApp fa paura e può ingannare chiunque.

Come possiamo vedere dal termine inglese ghost, questo virus è definito come “fantasma”. Questo perché si nasconde ed utilizza la fama di WhatsApp per illudere le proprie vittime. Il funzionamento è molto semplice. Dato che l’app è scaricata ogni giorno da migliaia di utenti, il virus crea un’applicazione falsa con lo stesso logo e la stessa immagine.

In questo modo, in tutti i principali store online, molti sbaglieranno e scaricheranno questa, invece di WhatsApp. Così facendo si darà modo al virus di infettare i dispositivi. Ospitarne uno nel proprio telefono non è per niente piacevole, e le conseguenze possono essere anche irreversibili.

Dato che parliamo di virus sofisticati in grado di replicare benissimo l’icona dell’app, raccomandiamo massima attenzione. Quando siamo in procinto di scaricare WhatsApp, guardiamo bene il logo e leggiamo i commenti di chi già ha scaricato quella determinata applicazione. Solo così saremo sicuri di ottenere il prodotto originale e non il ghost virus, ovvero il virus fantasma. Dunque ecco perché il nuovo spietato virus WhatsApp fa paura e può ingannare chiunque.