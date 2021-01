Il nuovo modo di inviare messaggi su Instagram e Messenger assolutamente da conoscere

Oggi vogliamo informare i nostri lettori del nuovo modo di inviare messaggi su Instagram e Messenger assolutamente da conoscere: il Vanish mode. Ebbene, poco dopo l’introduzione dei messaggi effimeri su WhatsApp, Zuckerberg ha introdotto una funzionalità simile anche per gli altri due famosi social. Dunque con la modalità Vanish è possibile inviare messaggi che si autoeliminano subito dopo averli visualizzati portando alla chiusura della finestra dedicata alla chat. In altre parole, per testi, video, foto, messaggi vocali, emoji e stickers inviati tramite queste applicazioni, si attiva una sorta di timer.

Attivare questa funzionalità prevede passaggi diversi a seconda che si usi Messenger o Instagram Direct. Tuttavia quello che le due App hanno in comune sarà la possibilità di disattivare la funzione in qualsiasi momento e, soprattutto, di attivarla solo se anche l’altro utente della chat avrà accettato. Inoltre gli utenti che decideranno di chattare usando questo sistema riceveranno una notifica ogni qual volta il sistema registrerà uno screenshot della conversazione in corso. È bene ricordare che tutto ciò che è visualizzato verrà eliminato per sempre e non più recuperabile

Vanish Mode su Messenger

Per attivare la modalità Vanish su Messenger bisognerà entrare in una chat, fare tap sull’icona delle info e selezionare, appunto, la modalità messaggi temporanei. Per far sì che la conversazione prosegua in questo modo è necessario che l’utente da noi contattato non disattivi il Vanish. In altre parole è una funzionalità reciproca, ossia entrambi gli utenti devono essere d’accordo a conversare in modalità Vanish.

Vanish Mode su Instagram

La modalità messaggi temporanei, già attiva su Messenger, verrà presto integrata anche su Instagram Direct. Se dunque si utilizza questo social, attivare la funzione Vanish è molto facile ed intuitivo. Infatti sarà sufficiente scorrere la chat dal basso verso l’alto e fare tap sulle opzioni di attivazione. Anche nel caso di Instagram Direct valgono tutte le possibilità di conversazione descritte per Messenger.

Quello che è sicuro è che Vanish mode sarà il nuovo modo di inviare messaggi su Instagram e Messenger assolutamente da conoscere.