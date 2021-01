Oggi vogliamo presentare un secondo piatto particolarmente facile e sano, le polpette patate e cavolo: la ricetta veg che a sorpresa conquisterà anche i bambini.

Questa preparazione è particolarmente adatta per riuscire a far mangiare le verdure ai più piccoli, che solitamente non le amano molto. Il cavolo, grazie al suo alto contenuto di vitamine e minerali, è una risorsa indispensabile per una crescita sana dei piccini.

Questo piatto, inoltre, rappresenta la risposta vegetariana alle classiche polpette di carne.

Vediamo dunque quali sono gli ingredienti necessari per preparare le polpette cavolo e patate: la ricetta veg che a sorpresa conquisterà anche i bambini.

300 gr di cavolo;

2 uova;

300 gr di patate;

150 gr di provola affumicata;

50 gr di parmigiano;

pangrattato e sale quanto basta.

Spostiamoci ai fornelli

Si comincia con il pulire il cavolfiore. Successivamente si deve metterlo in una pentola con acqua fredda salata. Portare a bollore e lasciare cuocere per un quarto d’ora. Scolarlo bene e frullarlo. In un’altra pentola lessare le patate. Quando saranno cotte pelarle e passarle in uno schiacciapatate. Versare i 2 composti in una ciotola capiente. Quindi aggiungere le uova, il parmigiano, 4 cucchiai di pangrattato e regolare di sale. A parte tagliare la provola a tocchetti. A questo punto, con le mani lavorare l’impasto per ottenere delle polpette di medie dimensione. Inserire all’interno di ognuna 2-3 pezzetti di provola. Passare quindi ogni polpetta nel pangrattato.

Per la cottura sono possibili due alternative. Si può optare per una frittura in abbondante olio bollente, o procedere alla cottura in forno. In questo secondo caso quindi rivestire una teglia con della carta da forno. Spennellare il fondo e le polpette stesse con un filo di olio di oliva. Cuocere a 200 gradi fino a che la superficie non risulti dorata.

Ecco dunque come preparare le polpette patate e cavolo: la ricetta veg che a sorpresa conquisterà anche i bambini.

Buon Appetito.