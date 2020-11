E’ spuntato un orologio nella messaggistica di WhatsApp

Numerosi utenti hanno notato qualcosa di speciale sul noto programma di messaggistica telefonica. Infatti è spuntato un orologio nella messaggistica di WhatsApp. Il tam tam sul web è partito subito per capire di cosa si trattasse. Ebbene, WhatsApp sta iniziando ad attivare a tutti i cosiddetti “messaggi a tempo” oppure come li hanno chiamati altri “messaggi effimeri”.

Messaggi a tempo

Già in un altro articolo abbiamo spiegato la finalità. Ma per rendere, ancora, più edotti i neofiti illustriamo la funzione dei messaggi che si auto eliminano entro 7 giorni. WhatsApp ha pubblicizzato questa nuova funzione ma senza dare tempi certi di fruizione. Invece, il colpo all’improvviso: alcuni utenti hanno notato questo orologio.

L’icona quando appare

In effetti l’icona appare quando si invia o si riceve un messaggio in modalità a tempo. Nel primo caso l’utente deve impostare la funzione, mentre quando si riceve un messaggio di questo genere è il nostro mittente a fare questa scelta. I messaggi effimeri hanno un obiettivo: aumentare la privacy degli utenti. Infatti, la tutela dei dati sensibili è un argomento che tiene molto banco nel mondo.

Messaggi effimeri

Intanto, però, gli utenti sono incuriositi sulla funzionalità di questi messaggi che, se impostati a tempo, entro sette giorni non sono più visibili. Purtroppo, WhatsApp ha impostato questo arco di tempo e non è modificabile. Perciò, d’ora in poi, quando arriva un messaggio con tanto di orologio è bene leggerlo e memorizzarlo, perché dopo una settimana non sarà più presente all’interno della messaggistica.

Come recuperare messaggi di WhatsApp

Fino ad oggi un trucco per recuperare messaggi cancellati c’era. Infatti, coloro che non vogliono perdere neanche un punto di tutta la messaggistica istantanea di WhatsApp fanno continui backup. In questo modo tutte le conversazioni tra utenti vengono archiviate e possono essere disponibili in qualunque momento. Ora cambierà qualcosa: è spuntato un orologio nella messaggistica di WhatsApp mettendo a serio rischio la conversazione in toto.