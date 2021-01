Un bel prato verde brillante e delle piante da giardino o di casa rigogliose e in forma è quanto più si desidera per il proprio angolo verde. Non c’è bisogno di ricorrere a prodotti chimici, ma basta utilizzare qualche metodo del tutto naturale. Ecco allora il segreto per donare alle piante e all’erba del giardino salute e un verde brillante.

Piante da appartamento

Un trucco molto efficace sia per la concimazione sia per lo splendore delle foglie è la banana. In effetti quando si mangia una banana, invece di buttare le bucce, si possono conservare con profitto. La buccia al momento si può utilizzare per pulire le foglie delle piante di appartamento. Oltre a donare loro brillantezza, sono anche ricche di preziosi nutrienti e le foglie saranno più belle e più forti.

Le bucce possono essere tagliate a pezzi, fatte seccare e poi sotterrate in vaso. Essendo ricche di molte sostanze nutritive per le piante, risultano un ottimo concime e permette di risparmiare sull’acquisto di fertilizzanti.

Il prato del giardino

Per quanto riguarda l’erba che cresce nel giardino c’è un sistema che viene da un ambiente che di erba di prato se ne intende abbastanza bene. In effetti questa scoperta per quanto casuale, ha avuto dei risultati straordinari.

Ci dobbiamo spostare in Inghilterra e precisamente sui campi da calcio della famosa squadra del Manchester United, chiamati “I diavoli rossi”. Qui tutti ammirano da qualche tempo il bellissimo prato che sfoggia la squadra inglese.

Una scoperta quasi per prova

E’ noto come sia difficile prendersi cura dell’erba di un campo da calcio, visto che è quasi ogni giorno calpestata dai tacchetti dei calciatori. Inoltre a volte capita che funghi, batteri e vermi possano aumentare ancor più il problema.

Proprio per questo motivo, in una simile situazione, si decise invece che irrorare il campo di agenti chimici, di ricorresse a dei sistemi naturali. Curare la natura con la stessa natura. Qual è dunque il segreto per donare alle piante e all’erba del giardino salute e un verde brillante?

Nel caso della squadra inglese, il problema del campo erano i parassiti e le larve che distruggevano sistematicamente l’erba. Hanno così pensato di mettere a macerare l’aglio e il peperoncino e con quell’acqua, spruzzare ogni zolla del prato.

Il risultato è stato strabiliante, non solo non c’era più presenza di parassiti, ma il prato era in perfetta salute e il colore verde dell’erba brillava come a lucido.

Una soluzione che si potrebbe adottare anche in spazi più piccoli come i giardini, a vantaggio della salute e della bellezza.