Un po’ tradizione un po’ per credenza popolare, cotechino e lenticchie non possono mancare a Capodanno. Si dice che porti fortuna e prosperità mangiare questi cibi ma a volte questa combinazione classica non convince tutti.

In genere si preparano le lenticchie in umido e si fa il cotechino. Nulla di speciale, al massimo si servono nel piatto avendo cura della presentazione. Se non vogliamo rinunciare alla speranza di avere soldi e fortuna ma preferiamo qualcosa di più sfizioso ecco la soluzione.

Non il classico cotechino e lenticchie delle feste ma questa ricetta golosa e succulenta che sta già spopolando

La ricetta che proponiamo oggi è davvero semplice da realizzare ma altrettanto stupefacente. Nessuno si aspetterà mai di ricevere prima di mezzanotte un piatto con un hamburger, con tanto di panino fatto in casa.

Ingredienti per 6 persone:

80 gr di farina 00;

50 gr di farina di Manitoba;

6 gr di lievito di birra;

15 gr di burro a temperatura ambiente;

1 uovo piccolo;

1 tuorlo per spennellare;

acqua tiepida;

1 cucchiaino di zucchero;

sesamo nero;

1 cotechino precotto;

200 gr di bietola precotta;

50 gr di robiola;

40 gr di senape;

rosmarino;

timo;

1 spicchio d’aglio;

olio EVO;

sale q.b.

Procedimento:

Prima di tutto prepariamo i panini con gli ingredienti. In una ciotolina sciogliamo il lievito con un po’ di acqua tiepida e un cucchiaino di zucchero. Lasciamo riposare 10 minuti.

Ora uniamo l’acqua con il lievito, l’uovo, il burro e circa 30 ml di acqua tiepida. In una ciotola più grande setacciamo le due farine e aggiungiamo il mix precedente. Saliamo e lavoriamo l’impasto finché non sarà morbido e liscio. Creiamo un panetto, copriamo con un canovaccio e lasciamo lievitare finché l’impasto non sarà raddoppiato.

A questo punto dividiamo l’impasto in 6 palline che posizioneremo su una teglia rivestita di carta da forno. Copriamole e lasciamole lievitare ancora per 1 ora. Quando sarà passato il tempo spennelliamo la superficie con il tuorlo e aggiungiamo qualche seme di sesamo. Inforniamo a 170° gradi per 25 minuti circa.

Nel frattempo cuociamo il cotechino secondo i tempi riportati sulla confezione. Tagliamolo in fette e prepariamo il resto della farcitura. Cuociamo le lenticchie normalmente per circa 20 minuti e poi frulliamole. Otterremo una crema di lenticchie da usare come salsa.

Frulliamo la senape, la robiola, il rosmarino e il timo tritati con un cucchiaino d’olio EVO. Ora tagliamo il panino a metà, scaldiamolo in padella per renderlo croccante. Inseriamo un po’ di bietola, una fetta di cotechino, la crema di lenticchie e la salsa alla senape.

Golosità e originalità

Quindi, non il classico cotechino e lenticchie delle feste ma questa ricetta golosa e succulenta che sta già spopolando. Quando porteremo a tavola questi mini burger lasceremo sicuramente tutti senza parole. Volendo possiamo anche usare le cime di rapa al posto di bietola o scarola. In un precedente articolo abbiamo visto anche come addolcire le cime di rapa togliendo l’amaro ma preservando il loro fantastico gusto.

