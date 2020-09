Perché non buttare la cenere del camino o del barbecue. Scopri a cosa ti può servire

Se si possiede un camino, una stufa a legna o un barbecue si può raccogliere la cenere, ed utilizzarla per tante cose utili, lucidare, levigare, pulire e fertilizzare. La cenere è un ingrediente economico, perché è a costo zero.

Ecco perché non buttare la cenere del camino o del barbecue

Per lucidare

Prendere della cenere, passarla al setaccio, mischiarla con un po’ d’acqua. Effettuando questi passaggi si otterrà una miscela densa, vischiosa che si chiama lisciva. Conservarla in un barattolo di vetro ed utilizzarla per lucidare i vetri, strofinare pentole e tegami anneriti, rimuovere lo sporco ostinato. Attenzione a filtrare la cenere in un apposito setaccio, con maglie molto strette, per evitare che qualche frammento possa graffiare le stoviglie.

Fertilizzante naturale

Basta unire la cenere, al compost e il terreno verrà arricchito di ulteriori sostanze nutritive, ottime per le piante da fiore del giardino.

Per realizzare il sapone artigianale

È una ricetta vecchia che utilizzavano i nonni, per la realizzazione di saponette detergenti, sia per il corpo, che per i panni.

Ecco come si realizza. Basta un po’ di cenere passata al setaccio, dell’acqua e qualche goccia di olio di oliva. Deve essere abbastanza compatta e densa.

Le dosi consigliate sono queste:

100 ml di lisciva;

200ml di olio;

Aromi

Perché non buttare la cenere del camino o del barbecue: ecco altro modi di utilizzo.

Per sbiancare i capi di abbigliamento

Poiché tanti anni fa non esistevano i saponi che si utilizzano oggi, i nostri nonni utilizzavano questa miscela sopra elencata. La lisciva, riesce a far tornare bianchi i capi che indossiamo. È molto utile per igienizzare e sbiancare gli indumenti, senza usare detergenti chimici.

Tiene lontano le lumache

La cenere può essere utilizzata per tenere lontano le lumache dal giardino. Basta spargere un po’ di cenere, in prossimità di aiuole, piante, alberi. In questo modo garantiamo salute alle piante.

Scioglie ghiaccio e neve

La cenere, è utile a sciogliere la neve o il ghiaccio, magari davanti casa, o per arrivare al garage. Cospargere il percorso davanti casa o per arrivare al garage con della cenere.

Argenteria

La cenere è ottima per pulire l’argenteria, lo facevano le nonne e la utilizzavano anche per lucidarla.

Si prepara in questo modo: mescolare la cenere con delle piccole quantità di acqua e di succo di limone, ottenendo un miscuglio cremoso. Applicare il composto su una spugnetta e strofinare delicatamente sull’oggetto in argento da pulire e lucidare.