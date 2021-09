La maggior parte di noi adora vedere la propria casa pulita e profumata. Non c’è nulla di meglio, infatti, che rientrare dal lavoro o da una serata fuori e tornare in un appartamento che risplende. Ma siamo anche ben consapevoli che ottenere un risultato del genere non è esattamente un gioco da ragazzi. Soprattutto, ci sono alcune aree della casa che possono risultare davvero ostiche da pulire. Per esempio, il bagno è sicuramente una di queste. Usandolo tutti i giorni più volte al giorno, infatti, lo sporchiamo spessissimo ed è difficile trovare modi per mantenerlo igienizzato nonostante ciò. Per non parlare, poi, del WC che, a causa del grande utilizzo che ne facciamo, potrebbe sporcarsi in pochi secondi e, soprattutto, potrebbe non profumare come desidereremmo.

Il nostro WC profumerà come mai grazie a due ingredienti naturali che potremmo già avere

Usando il water così spesso, purtroppo, è facilissimo sporcarlo o creare un cattivo odore. Per pulirne la superficie, però, possiamo ricorrere ad alcuni rimedi naturali che sicuramente non potranno che farci comodo. In questo nostro precedente articolo “Come mantenere sempre splendente il WC del vostro bagno”, ne abbiamo indicato uno che potrebbe fare al caso nostro. E, se non dovesse funzionare, nell’articolo “Questo ingrediente straordinario eliminerà il calcare dal nostro wc in un secondo”, c’è un altro consiglio altrettanto utile da sfruttare. Ma, oltre alla pulizia, dedichiamoci anche all’odore che emana il nostro WC e cerchiamo dei rimedi naturali che possano farlo profumare.

Ecco gli ingredienti che servono per far profumare il water ed eliminare il problema del cattivo odore

Per prima cosa, controlliamo il livello dell’acqua. Se questa dovesse essere molto più bassa rispetto al buco del sanitario, infatti, non riuscirebbe più a filtrare tra l’esterno e le tubature, permettendo a odori spiacevoli di fuoriuscire. E ora, pensiamo al nostro composto naturale. Prendiamo una bacinella e inseriamo, semplicemente, dell’aceto balsamico e dell’acqua distillata. Versiamo il tutto nel nostro WC e lasciamo in posa per circa 30 minuti. E potremo sperimentare anche noi che il nostro WC profumerà come mai grazie a due ingredienti naturali che potremmo già avere. Se questo però non dovesse funzionare, sarà bene rivolgersi a un tecnico. Forse il problema potrebbe trovarsi nelle tubature di casa e rivolgersi a un esperto, in questo caso, potrebbe risultare la scelta migliore e più furba.

