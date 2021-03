Gli animali domestici che possiamo acquistare sono davvero tanti. Ci sono cani e gatti, che sono i preferiti di molti, ma non sottovalutiamo anche altre possibilità. Abbiamo persino alternative esotiche, però stiamo attenti perché comprare animali che vengono da lontano è complesso.

Una cosa che però non ci chiediamo mai è: e se gli animali ci aiutassero nei lavori di casa? A primo acchito può sembrare una pazzia, ma non lo è affatto. Vedremo infatti il sorprendente animale domestico che ci aiuta a mantenere il giardino in ordine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Facciamo spazio in giardino

Soprattutto per chi vive in campagna, ed ha zone di verde piuttosto estese, mantenere il giardino è difficile. Ci sono ampie aree di erba che continuano a crescere e che dobbiamo tagliare di continuo se vogliamo tenere tutto un minimo in ordine.

Bene, c’è un animale domestico che può aiutarci: la capra. Essa è infatti un animale erbivoro, e questo lo rende perfetto per giardini spaziosi e dove l’erba cresce rigogliosa. La capra infatti la mangerà tenendola sempre cortissima. Un bell’aiuto per chi non sopporta di dover passare di continuo tagliaerba e decespugliatori. La capra può fare comodo a molti, ma facciamo attenzione ai lati negativi.

Quando non è una buona idea

Le capre hanno presentano alcuni inconvenienti che non le rendono perfette: innanzitutto, mangiano tutta l’erba che trovano, rimuovendo quindi tutto il verde. Questo le rende quindi inadatte per le parti del giardino che vogliamo tenere curate. Servono infatti per quelle aree di verde che crescono in maniera eccessiva e che ci va bene vedere totalmente spoglie. Inoltre, facciamo attenzione a non mettere la capra troppo vicina a dei fiori a cui teniamo, oppure ce li mangerà.

Infine, ricordiamoci che è un tipo di animale particolare e che ha bisogno di spazi e di cure particolari. Prenderne una non è una scelta da prendere rapidamente.

La capra è il sorprendente animale domestico che ci aiuta a mantenere il giardino in ordine. Chiunque abiti in campagna dovrebbe pensarci, perché è davvero comoda. L’importante è fare attenzione, perché porta con sé degli inconvenienti che per alcuni possono essere problematici.