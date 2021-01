L’esperienza della pandemia, che tutti noi abbiamo dovuto vivere e che ancora stiamo vivendo, ci ha cambiati enormemente. Per la prima volta molti di noi hanno veramente compreso quanto siamo fortunati, in tempi normali, ad essere liberi di muoverci e fare ciò che vogliamo.

Per tanti inoltre, anche la visione del concetto di destino e fortuna sono molto cambiati. Proprio a causa di questo periodo di incertezza, e anche di impotenza, non sono pochi quelli che hanno cominciato a credere alla forza del destino e alla possibilità di influenzarlo.

Sperare nella buona sorte

Come ben sappiamo, l’uomo ha sempre creduto nella possibilità di poter controllare il destino e volgere a proprio vantaggio la buona sorte. Fin dall’antichità esistono tantissime usanze che, ancora oggi, rimangono nelle abitudini di moltissimi. Da un gesto scaramantico ad un portafortuna che si porta sempre a presso, i tentativi di attirare la fortuna sono tanti.

Non solo, i più superstiziosi credono anche nella possibilità di proteggersi dalle energie negative e dalla cattiva sorte. Vediamo dunque il motivo per cui dovremmo mettere una scopa sotto al letto prima di andare a dormire.

Una sicurezza in più

Ed effettivamente parliamo proprio di un motivo straordinario. Non solo perché non è usuale, ma anche perché si rivela estremamente affascinante.

In tanti infatti mettono una scopa sotto il letto in quanto, secondo una superstizione molto diffusa, questa protegge chi dorme da energie negative e cattivi pensieri. Questo gesto infatti donerebbe un senso di sicurezza maggiore e chiamerebbe a sé tutte le energie positive necessarie per affrontare il sonno nel modo migliore.

Si tratta di un rito molto semplice e che richiede pochissimo tempo ma che, per molti, può aiutare a dormire più sereni.

Come dice il detto tentar non nuoce, male che va dormiremo esattamente come la notte precedente, oppure noteremo una differenza, chissà. Non resta che provare. Ecco dunque il motivo per cui dovremmo mettere una scopa sotto al letto prima di andare a dormire.