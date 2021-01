Come si ci è accorti che in Italia iniziava a circolare anche la variante Brasiliana? È stato un uomo, al ritorno dal Brasile, che è risultato positivo al coronavirus, in seguito ad un tampone. Si potrebbe trattare del primo caso italiano di variante brasiliana del Covid.

Senonché, l’uomo viene tenuto in osservazione presso l’ospedale di Varese, non perché le sue condizioni non siano buone ma semplicemente perché si vuole osservare come si comporta la variante. Pertanto, per vederci chiaro, l’Azienda Sanitaria sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso. A tal uopo, l’uomo si trova sotto osservazione nel reparto Malattie infettive dell’ospedale e sono attivi anche Regione Lombardia e l’Istituto Superiore di Sanità.

Inoltre, tutti i suoi contatti sono da monitorare. Ciò in quanto, in caso di accertamento della variante, andranno adottate tutte le misure di sanità pubblica previste dai protocolli, per il controllo della diffusione della variante brasiliana in Italia. Senonché, la circostanza che quasi sicuramente si tratti della variante in discorso, desta un certo allarme. Ma, in caso di diffusione della variante brasiliana, vediamo quali sono i rischi.

Caratteristiche della variante brasiliana

Per rispondere alla domanda: “in caso di diffusione della variante brasiliana in Italia, quali sono i rischi”, vediamo quale è la caratteristica del virus. Ebbene, attualmente ciò che si sa di siffatta variante è che la proteina Spike presenta delle mutazioni più consistenti, rispetto alle altre (inglese e sudafricana). Ma, più nel dettaglio, cosa cambierebbe? Cambierebbe la forma della proteina su indicata e quindi l’uncino utilizzato dal virus per agganciarsi alle cellule umane.

Questa caratteristica la renderebbe meno riconoscibile da parte del sistema immunitario. Detta variante, in definitiva, sembra presentare la peculiarità di una maggiore resistenza e una difficoltà di riconoscimento maggiore da parte del sistema immunitario.

Riscontrata per la prima volta in un’infermiera brasiliana, che aveva già contratto il virus e si è ammalata di nuovo dopo cinque mesi, con sintomi più evidenti che in precedenza. Per queste ragioni, alcuni Paesi, come l’Inghilterra, stanno bloccando i voli provenienti dall’America del Sud, da Panama, Capo Verde e Portogallo.