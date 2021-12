Ogni giorno utilizziamo, per molte ore, i dispositivi elettronici, però non tutti sanno come pulirli. Su di essi si depositano polvere e sporco di ogni genere, che dobbiamo pur trovare il modo di rimuovere. Tuttavia, trattandosi di dispositivi delicati, non sappiamo se è il caso di utilizzare acqua e detersivi normali. In quest’articolo, quindi, spiegheremo qual è il modo più facile per pulire efficacemente in 5 minuti TV, computer e tutti gli altri dispositivi elettronici. Ebbene, cinque sono i passaggi da seguire. Per prima cosa, spegniamo il dispositivo, per vedere meglio dove si sono depositati macchie o sporco. Poi, con delicatezza, passiamo sullo schermo un panno asciutto e morbido in microfibra. Quest’ultimo deve essere molto simile a quello che usiamo solitamente per le lenti degli occhiali.

Se le macchie risultano difficili da rimuovere, dobbiamo passare il panno più volte ma sempre con delicatezza. Tuttavia, mai esercitare pressione, perché gli schermi di TV e pc sono di norma molto delicati. Quindi, i pixel rischiano di rovinarsi. Meno delicati, invece, sono gli schermi di smartphone e tablet. Per quanto riguarda i prodotti della pulizia, se non disponiamo di quelli specifici, possiamo ricorrere a poche gocce di acqua distillata. In questo modo, potremo eliminare tutte le tracce di sporco e di unto dalle parti in plastica dei dispositivi. Invece, per i bordi dello schermo, possiamo utilizzare un detergente spray ecologico e delicato. Questo tipo di prodotto, però, non dovrà entrare in contatto con lo schermo.

Specifiche mosse per smartphone e tablet

Su smartphone e tablet, nello specifico, occorre utilizzare sempre un panno in microfibra o quello per la pulizia degli occhiali. Il panno deve essere rigorosamente asciutto se dobbiamo rimuovere solo la polvere. Invece, in caso di macchie di cibo o di bevande, bisogna soccorrere il nostro dispositivo nel modo seguente. Per prima cosa, spegniamolo e rimuoviamo la batteria o il collegamento con l’elettricità. Poi, procediamo alla pulizia utilizzando il solito panno in microfibra, appena inumidito con acqua tiepida. Se, poi, le macchie di sporco riguardano la superficie in plastica dello smartphone o del tablet, cosa facciamo? Ebbene, immergiamo un angolo del panno in una soluzione di acqua e sapone liquido. Poi, strofiniamo con delicatezza e asciughiamo. Infine, rimetteremo la batteria o collegheremo la spina alla presa, soltanto quando i dispositivi saranno completamente asciutti.