Uno dei frutti che ogni anno non vediamo l’ora che arrivi è sicuramente la fragola. Il suo sapore fresco, dolce e acido insieme piace proprio a tutti. È anche un ingrediente perfetto per ogni tipo di dolce. Possiamo usarlo per realizzare una deliziosa cheesecake o del tiramisù. Se però abbiamo poco tempo o poca voglia di mettersi a pulire tutto dopo aver cucinato, questi non sono i dolci adatti. Sarà meglio preparare un dessert fresco e salutare con fragole e cioccolato pronto in 5 minuti che lascerà la cucina pulita e la pancia soddisfatta. Questo è proprio quello che proponiamo oggi. Vediamo come prepararlo.

Ingredienti

a) 600 grammi di fragole;

b) 250 grammi di cioccolato;

c) 1 cucchiaio d’acqua.

Ebbene sì, avremo bisogno di solo tre ingredienti. In realtà poi, le quantità dipendono sempre da noi. Potremmo sempre creare una montagna di fragole al cioccolato o semplicemente qualcuna per una merenda alternativa. In ogni caso, vediamo come procedere.

Innanzitutto, laviamo con cura le fragole, assicurandoci di rimuovere polvere e pesticidi. Adesso dobbiamo eliminare la parte interna colore bianco insieme al picciolo. A questo scopo possiamo utilizzare lo stesso strumento che si usa per rimuovere il torsolo delle mele. Ma potremmo rischiare di togliere troppo frutto. Quindi, con un coltello appuntito creiamo una specie di cono interno con il picciolo alla base. In questo modo avremmo tolto solo il necessario e avremo un incavo per il nostro cioccolato. Prendiamo quindi quest’altro ingrediente e scegliamolo a bagnomaria. Aggiungiamo un cucchiaio d’acqua e vedremo subito che questo comincia ad addensarsi. Riempiamo le fragole della nostra semi-ganache e serviamo. Niente di più semplice.

Chiaramente, questa ricetta consente molte variazioni. Potremmo infatti evitare di aggiungere l’acqua al cioccolato e tenerlo liquido o metterlo in congelatore per indurlo. Possiamo anche aggiungere qualcosa al cioccolato. Ad esempio, cocco, granella di nocciole o cannella. Le possibilità sono davvero infinite.