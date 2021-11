La pasta è l’alimento protagonista delle nostre cucine.

È disponibile in vari formati e si presta a tantissime ricette, vista la varietà di ingredienti che possiamo abbinare per dare vita a intriganti condimenti.

Non solo, la pasta cerca anche di andare incontro alle più disparate esigenze: già da qualche anno, infatti, proliferano la versione integrale e quella senza glutine.

Cosa fare con le confezioni di pasta scaduta

Proprio perché generalmente ne compriamo in grande quantità, può capitare di trovare qualche confezione di pasta scaduta sul fondo della dispensa.

Ebbene sì, anche la pasta scade, anche se certamente gode di un tempo di conservazione più lungo rispetto ad altri alimenti come carne o latticini.

Questo, però, non significa che sia giunto il momento di gettarla nell’umido. Anzi, non butteremo più le confezioni di pasta scaduta dopo aver scoperto che è uno spreco e può essere utilizzata in tantissimi modi alternativi.

Ad esempio, può rivelarsi molto utile in previsione del Natale. Del resto, perché acquistare costosi addobbi quando bastano elementi che già abbiamo in casa per creare decorazioni sostenibili e originali?

La ghirlanda dorata

In poche semplici mosse ci ritroveremo con un addobbo di grande effetto.

Coloriamo le farfalle, o altro tipo di pasta, con una bomboletta di spray dorato. Incolliamole poi su un cartoncino a cui avremo già dato la classica forma circolare. Ripetiamo per doppio strato.

L’albero di Natale

Per prima cosa, realizziamo un cono di cartone che servirà come base.

Successivamente, aiutandoci con la colla a caldo, incolliamo uno ad uno i pezzi di pasta che abbiamo scelto di utilizzare, facendo attenzione a non lasciare buchi.

A questo punto, coloriamola con dello spray verde e cominciamo a pensare ai festoni.

Ad esempio, se gli aghi del nostro abete sono fatti di pennette, possiamo utilizzare le farfalle come finte decorazioni. Basta tingerle con lo spray dorato e applicarle sul finto albero nei punti che preferiamo.

Le sfere di Natale

Un’altra idea da sfoggiare sulle mensole del salotto nel periodo natalizio.

Incolliamo la pasta (i conchiglioni si prestano molto bene) su una sfera di polistirolo e, ancora una volta, coloriamola con lo spray dorato.

Completiamo con un nastro a cui avremo dato la forma di fiocco.

Non dimentichiamo, però, che possiamo dedicarci al riciclo creativo della pasta scaduta anche a prescindere dalle Feste. Ecco di seguito alcuni suggerimenti.

Le finte piantine

È sufficiente dipingere la pasta, meglio ancora se di diversa forma, con della tempera verde. A questo punto, riponiamola in vecchi ditali che fungeranno da vaso.

Un conchiglione può trasformarsi in un cactus così come un maccherone a cui abbiamo applicato un pezzo di gramigna per lato.

Le collane

Basta colorare le pennette con tinte diverse e poi infilarle in uno spago: et voilà, un’originale collana!

