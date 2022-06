Con l’arrivo dell’estate le temperature cominciano a farsi sentire abbastanza forti. In casa c’è bisogno di un buon condizionatore o di un altro sistema efficace per respirare un po’. Quando si esce fuori meglio raggiungere subito un posto all’ombra e tranquillo. Tuttavia molti utilizzano l’auto e non sempre con il caldo si sopporta bene spostarsi con essa.

Per fortuna molte auto sono anche provviste di condizionatore d’aria. Per cui una volta acceso si riesce a fare un viaggio discreto anche se fuori fa caldo. Certamente una volta parcheggiata l’auto e usciti dalla macchina, le cose cambiano. Come si apre la portiera della macchina subito si è investiti da una folata di vento caldo. Non sempre perciò l’utilizzo del condizionatore d’aria della macchina è sempre auspicabile.

Inoltre capita spesso di parcheggiare l’automobile sotto il sole e ritrovarla bollente. Nonostante i vari sistemi di protezione dell’auto dal sole, l’aria calda al suo interno si forma lo stesso. Certamente bisogna ricorrere a qualche misura che ci permetta di risolvere il problema.

Intanto quando la macchina si lascia al sole certamente bisogna fare attenzione ad alcune cose. Controlliamo se abbiamo lasciato delle bottiglie di bibite sui sedili dell’auto. Il sole che colpisce direttamente le bibite gassate potrebbe creare dei problemi. Le lattine di bibite gassate esposti al sole per lungo tempo potrebbero anche esplodere.

Anche gli accendini sono assolutamente da non lasciare in macchina nelle giornate assolate. Il gas contenuto all’interno è a una temperatura molto bassa. Basterebbe la temperatura alta che si crea all’interno della macchina per provocare uno scoppio. Così anche il cellulare potrebbe diventare bollente insieme alla sua batteria.

Il modo efficace per raffreddare velocemente l’aria torrida dell’auto sotto il sole e senza accendere il climatizzatore

Una cosa è certa, quando l’aria della macchina è molto calda, conviene attendere prima di entrarci dentro. Il calore improvviso potrebbe anche creare un abbassamento di pressione. Ci potrebbe anche indurre in uno stato di sonnolenza molto pericoloso per chi guida. Per questo motivo la prima cosa da fare è attendere che la temperatura all’interno della macchina si raffreddi un po’.

Il modo efficace per raffreddare velocemente l’aria è di accendere il climatizzatore d’aria. Molti lo chiamano condizionatore. Ma quello dei veicoli è un climatizzatore, cioè adatto solo a produrre aria fredda. Tuttavia prima di accenderlo, bisognerebbe attendere. Infatti è importante che ci sia la stessa temperatura fra l’esterno e l’interno della macchina. Inoltre se la temperatura esterna fosse molto alta, il climatizzatore dovrebbe lavorare molto. Potrebbe sopravvenire un sovraccarico e inoltre si consumerebbe molto carburante.

Invece potremmo abbassare subito la temperatura all’interno della macchina in questo modo. Per avere un abbassamento di calore, entriamo in macchina e abbassiamo i finestrini. Poi apriamo e chiudiamo consecutivamente per 5 volte la portiera al lato conducente. Questa semplice operazione fa abbassare la temperatura anche di 10 gradi. L’aria in questo modo viene velocemente ricambiata con quella esterna, attraverso il finestrino aperto del lato opposto.

In ogni caso quando si parcheggia la macchina, la cosa migliore è sempre trovare un posto all’ombra.

