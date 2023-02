Il minestrone: il piatto sano e bilanciato e ricco di proprietà che non sapevi

Lo sapevi che il minestrone è importantissimo per la salute? Ecco i motivi che pochi conoscono…

Quando si decide di iniziare un percorso di dimagrimento, le verdure non possono mai mancare. Questo perché sono un alimento ricco di sali minerali e vitamine e sono molto utili per la nostra salute. In un regime alimentare sano ed equilibrato è importante mettere una porzione di verdura sia a pranzo che a cena. I metodi per consumare la verdura sono tanti ed uno di questi è proprio il minestrone.

Come si mette dentro un minestrone?

Non esiste una regola assoluta. In realtà nel minestrone possiamo mettere tutte le verdure che abbiamo in frigorifero e che dobbiamo consumare. Ovviamente ci sono alcuni trucchetti per fare in modo che il minestrone venga ancora più saporito e buono. Un esempio è quello di aggiungere le erbe aromatiche. Queste sono utili per insaporire qualsiasi pietanza, e perché non il minestrone? Possiamo aggiungere quindi prezzemolo e basilico. Ricordiamoci di tritarli, in modo che si mescolino bene con le altre verdure e prende tutto ancora più sapore. In più possiamo aggiungere anche il sugo. C’è chi lo preferisce bianco e chi invece con il sugo. Anche questo potrebbe dare un tocco in più.

Il minestrone: il piatto sano e bilanciato e perché fa bene

Oltre ad essere una reale prelibatezza per il nostro palato, ci sarebbero proprio dei benefici nel mangiare il minestrone. Questo è dato sempre grazie alla presenza di tante verdure al suo interno, le quali avranno funzioni diverse nel nostro organismo.

I benefici del minestrone

Prima di tutto bisogna considerare che il minestrone ha una grande quantità di antiossidanti. Ciò sta a significare che le verdure, avendo questa proprietà, sono in grado di proteggere il nostro organismo da eventuali attacchi esterni. Ad esempio anche da forme tumorali. Un’altra cosa importante, alla quale forse non diamo tanto peso, è che le verdure sono ricche di acqua. L’acqua è essenziale al corpo perché lo idrata e rende anche la pelle più morbida ed elastica. In più grazie a questo aspetto si andrebbe a ridurre anche la ritenzione idrica.

Le sue proprietà

Senza dubbio possiamo dire essere un piatto molto saziante. Può capitare che alcuni si sentano gonfi dopo aver mangiato il minestrone. Questo può essere normale nei soggetti che soffrono di meteorismo, in quanto le verdure contengono molte fibre. Si potrebbe un po’ alleviare il fastidio frullando il minestrone e trasformandolo in una minestrina. Abbiamo detto inoltre che le verdure sono ricche di minerali e vitamine. Infatti non possono mancare la vitamina A, importante per la vista. Anche la vitamina C è presente in tantissime verdure e questo fa sì da rinforzare il sistema immunitario. Infatti consumare minestrone è consigliato soprattutto nel periodo invernale.

Possiamo ovviamente, per rendere il piatto ancora più bilanciato, aggiungere una fonte di carboidrati. A seconda del proprio fabbisogno mettere una quantità di pasta o riso nel minestrone farà sì da avere un pranzo o una cena molto indicata a dieta. Ed ecco il minestrone: il piatto sano e bilanciato di cui non se ne può fare a meno.