Nei budini proteici c’è una sostanza molto importante che pochi conoscono

Lo sapevi che negli alimenti puoi trovare questa sostanza molto utile per l’organismo? Scopriamo a cosa serve..

Abbiamo ben notato che ultimamente stanno andando a ruba le robe proteiche. Queste ovviamente sono buone se consumate con un certo criterio e consapevolezza. Infatti è importante sapere le sostanze che sono contenute al loro interno. Sia per quanto riguarda possibili controindicazioni e sia qualora ci sia la presenza di sostanze che invece fanno bene. Proprio per questo motivo oggi parliamo di un elemento presente in alcuni budini proteici che troviamo al supermercato: la carragenina.

Le proprietà della carragenina

La carragenina è una delle sostanze antiossidanti che viene estratta dalle alghe rosse. La possiamo identificare in alcuni alimenti, in quanto sull’etichetta nutrizionale verrà riportata. La sua sigla è E407. Dunque quando, leggendo l’etichetta di un alimento, vediamo questa sigla sappiamo cos’è. Per 100 grammi di prodotto abbiamo:

227 kcal;

0,6 g di proteine;

0,1 g di grassi;

30 g di carboidrati;

2,7 g di sale;

65 g di fibra.

Nei budini proteici c’è una sostanza molto importante e a che cosa serve

Ciò che ora sappiamo è che questo alimento viene utilizzato nella formulazione di molti prodotti. Infatti viene usato come legante, ad esempio nei gelati. In realtà alcuni lo utilizzano proprio come integratore alimentare, in quanto sembrerebbe avere delle proprietà benefiche per quanto riguarda l’organismo.

I benefici della carragenina

Abbiamo detto all’inizio che è una sostanza antiossidante. Ciò significa che già questo ci fa capire che la carragenina è utile per la prevenzione di alcune malattie. Infatti gli antiossidanti consentono di allontanare i radicali liberi, i quali sono responsabili della formazione di alcune forme di malattia. In alcuni casi anche forme tumorali. Ciò che salta all’occhio è anche la presenza di fibre. Sappiamo quanto le fibre siano fondamentali, soprattutto per la salute gastrointestinale. Infatti tra i vari benefici della carragenina c’è quello di contrastare la stitichezza.

In cosa può servire

In alcuni casi, ovviamente poi dipende dal caso singolo, potrebbe servire anche per lenire alcuni fastidi. Ad esempio la tosse o la bronchite potrebbero ridursi con l’assunzione di questa sostanza. La carragenina viene anche introdotta in diversi alimenti che servono per la perdita di peso. Proprio per questo motivo possiamo attribuire a questo alimento la capacità di favorire l’abbassamento del peso corporeo. Anche in questo caso non bisogna esagerare. Quando leggiamo che un prodotto fa perdere peso non significa che da quell’ora in poi dobbiamo consumare solo e unicamente quel prodotto.

È importante sempre saper variare l’alimentazione, ma ancor di più è importante informarsi. Infatti, qualora veniamo a conoscenza di alimenti o sostanze nuove che potrebbero aiutarci nel nostro percorso di miglioramento del corpo, è sempre bene parlarne con un esperto. Non bisogna mai prendere scelte azzardate, specialmente se si tratta di alimentazione in quanto c’è un mondo dietro e bisogna conoscere tanti aspetti per capire la strada più giusta. Dunque abbiamo compreso che nei budini proteici c’è una sostanza molto importante, che sarebbe la carragenina. Ma non la troviamo solo qui, ma anche in altri alimenti. Basterà ricordare la sigla E407.