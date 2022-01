Nelle scorse settimane il prezzo dell’oro nero ha riperso a correre dopo che dal minimo di aprile 2020 a oggi è passato da area 5 dollari ad area 90 dollari circa. Purtroppo il titolo Saras non è stato ancora in grado di riprendersi dalla crisi scaturita dalla pandemia. Le ultime settimane, però, hanno mostrato qualche segnale di miglioramento. Quindi, la forza del petrolio potrebbe dare la spinta giusta al titolo Saras e farlo decollare al rialzo.

Si tenga conto, però, in attesi dei dati annuali, del fatto che i dati relativi ai conti del terzo trimestre sono stati deboli con un EPS negativo a fronte di un guadagno dell’anno precedente.

Qualunque sia il criterio che utilizzi i multipli di mercato scopriamo che le azioni Saras sono sopravvalutate. Fa eccezione il Price to Book ratio che esprime una sottovalutazione del 30% rispetto alla media del settore di riferimento. Inoltre, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,15 volte il suo fatturato. Infine, la crescita degli utili per i prossimi tre anni è attesa essere molto forte con una media annua per i prossimi tre anni di oltre il 100%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

La forza del petrolio potrebbe dare la spinta giusta al titolo Saras e farlo decollare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Saras (MIL:SRS) ha chiuso la seduta del 17 gennaio in rialzo dello 0,10% rispetto alla seduta precedente, a quota 0,587 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma le quotazioni si trovano a contatto con l’importantissima resistenza in area 0,597 euro (I obiettivo di prezzo) la cui rottura aprirebbe le porte ai rialzisti. Per una conferma di questo scenario, però, sarebbe necessaria una chiusura settimanale superiore a 0,6253 euro. In questo caso le quotazioni di Saras potrebbero partire per gli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata rossa. In particolare, il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 1,34 euro porterebbe a un rialzo superiore al 100% rispetto ai livelli attuali.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso, gli obiettivi sono quelli indicati dalla linea continua.