2 razze di gatti che amano il loro padrone e ideali per le persone anziane

Cani e gatti portano allegria in casa. Ideali per famiglie o persone anziane, ecco i gatti da scegliere.

Tra gli animali domestici più presenti nelle nostre case il primo posto se lo assicurano i cani. Amici fedeli per eccellenza, sono in tanti a sceglierli per avere un amico peloso che gira per casa. Oltre ai cani, però, non bisognerebbe scordare i gatti. Indipendenti ma anche affettuosi, sanno diventare i preferiti di coloro che amano un animale che necessita di meno cure rispetto ai cani. Al contrario del cane che, invece, necessita della presenza del padrone per non sentirsi solo, il gatto è molto più autonomo. I gatti sono ideali per chi non può essere presente in casa durante la giornata.

Nonostante questo, non commettiamo l’errore di pensare che solo i cani abbiano bisogno di affetto. I gatti, specialmente alcune razze, pur autonomi e indipendenti, hanno bisogno della presenza del loro umano. Tra le razze più affettuose adatte alle famiglie ed alle persone anziane troviamo il persiano e il certosino.

2 razze di gatti che amano il loro padrone

Il primo è il gatto persiano, molto buono e affettuoso che ama essere un animale da compagnia. Oltre ad affezionarsi molto alla sua famiglia, ama stare in casa. Il persiano ama le coccole ma, in molti casi, teme gli sconosciuti. Molto dipenderà dall’attitudine del gatto, ma non è raro vederli sgattaiolare via all’arrivo di estranei.

Chi opta per un persiano dovrà concentrarsi sul suo pelo, che andrà spazzolato frequentemente. I nodi, infatti, potrebbero rendere meno bello e uniforme il pelo del gatto. Oltre al pelo, poi, attenzione agli occhi, che andrebbero puliti tutti i giorni. Perfetto anche per le persone anziane, è un vero gatto da compagnia.

Certosino

Il secondo tra i gatti ideali per gli anziani è il certosino. Un gattone di colore grigio a pelo corto molto affettuoso. Apparentemente schivo, avrà solo bisogno del suo tempo per legare al massimo con il suo padrone e con i membri della famiglia. Dal momento che è molto intelligente, ci regalerà moltissime soddisfazioni, ama anche giocare con i bambini.

Rispetto ad altri gatti, tuttavia, tende a soffrire la solitudine. Per questo è ideale per persone che trascorrono a casa la maggior parte del tempo. Il pelo di questo gatto è più semplice da gestire rispetto a quello del persiano, dal momento che è corto. Spazzolare comunque almeno una volta alla settimana. Ecco 2 razze di gatti che amano il loro padrone.