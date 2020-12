La tecnologia a volte distrae dai propri doveri. Ma altre volte è anche una manna per la produttività. Se si desidera avvalersi di questo mezzo per rendere la propria vita più facile, abbiamo un suggerimento che può essere molto utile

Oggi spieghiamo come avere una lista di cose da fare sempre sott’occhio per essere più organizzati e produttivi. Scopriamo un piccolo trucco che ci rivoluzionerà la vita.

WhatsApp

Sicuramente l’applicazione più usata di qualsiasi telefonino è WhatsApp. Quest’app, infatti, non ha solo come focus la messaggistica istantanea, ma può anche effettuare chiamate e videochiamate con l’utilizzo dell’internet incluso nel proprio piano tariffario.

Inoltre è anche possibile condividere degli stati, delle immagini o anche dei video con i numeri registrati in rubrica. Ma una cosa che in pochi sanno è che questa piattaforma può anche sostituire la funzione delle note. In questo modo può diventare una “to-do list” sempre a portata di mano.

Il trucco intelligente che nessuno sa

Allora sveliamo gli step da completare per crearsi uno spazio dove poter scrivere su WhatsApp in totale libertà.

In sintesi basta creare una chat unicamente con sé stessi come è già possibile fare, ad esempio, con Facebook. Lì si potrà fare ciò che si vuole, sia inviare documenti sensibili che scrivere banalmente la lista della spesa.

Basta andare nella rubrica e registrare il proprio numero di telefono con il nome che si preferisce. Una volta fatto apparirà automaticamente il contatto anche negli utenti di WhatsApp e sarà possibile iniziare una conversazione.

Oggi abbiamo spiegato come avere una lista di cose da fare sempre sott’occhio per essere più organizzati e produttivi. Sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa sono presenti diversi approfondimenti in ambito tecnologico che possono aiutarci a rendere la vita di tutti i giorni più semplice. Ad esempio in questo articolo spieghiamo cos’è il time management e come può migliorare il nostro modo di rapportarci con impegni e scadenze.