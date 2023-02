Ecco cosa puoi fare con un rotolo di carta igienica: la tua casa brillerà a costo zero

Li hai sotto il naso tutti i giorni, ma forse non sai ancora quanto possano rivelarsi preziosi. Parliamo dei rotoli di carta igienica. Usandone solamente uno potresti mettere una grossa pezza nella pulizia della tua abitazione. Ecco a cosa ti servirà e come utilizzarlo.

Ci sono degli oggetti che utilizzi sempre nello stesso modo. Un esempio è la carta igienica che, senza entrare nei dettagli, sai già bene a cosa serve. Ma se in bagno è praticamente indispensabile, d’ora in avanti potrebbe diventare fondamentale anche per il resto della casa. Molti ne starebbero già riscoprendo la sua utilità in frigo. Ma con un trucchetto alternativo potrai in poco tempo disinfettare a dovere ogni superficie. Scopri di cosa si tratta e perché non potrai più rinunciarvi.

Ecco cosa puoi fare con un rotolo di carta igienica che non sapevi

Ti basta un rotolo nuovo e un pizzico d’aceto, e in un attimo avrai a portata di mano un ottimo rimedio fai da te. Nello specifico, la tua carta si trasformerà in un set di salviettine igienizzanti, come quelle che compri sempre al supermercato. Per mettere in pratica il metodo procurati innanzitutto il rotolo. Sistemalo in un contenitore di plastica a forma di cilindro. Adesso versaci sopra un paio di bicchieri di aceto e aspetta che si assorba. Passato qualche minuto potrai togliere il cartone all’interno e goderti il risultato. Strappane dei pezzetti e passali dove vuoi pulire per disinfettare a fondo le parti della casa.

Quale prodotto scegliere sul mercato

Se vuoi utilizzare la carta igienica nel modo tradizionale, sappi che un tipo non vale l’altro. Per constatare quale sia il migliore dovresti confrontare specifiche come consistenza e impatto ambientale. La carta è generalmente vergine o riciclata. Quest’ultima è più ecologica, ma potrebbe risultare meno gradevole al contatto. Se cerchi un prodotto rispettoso dell’ambiente, controlla che ci sia impresso il marchio Ecolabel.

Per quanto riguarda le dimensioni, non sempre più veli corrisponderebbero a un maggior spessore o qualità. I rotoli migliori dovrebbero risultare morbidi alla pressione. Attenzione, però, che le dita non sprofondino, altrimenti gli strati potrebbero essere pochi.

Idee per riciclare il tubo

Anche il rotolino di cartone attorno al quale si avvolge la carta igienica ha una sua utilità. Infatti, lo puoi utilizzare per facilitarti la vita in casa. Per esempio, potrebbe diventare un contenitore per i cavi elettrici o di collegamento. Basterà avvolgerli e inserirli nel rotolo e potrai metterli via ordinatamente nel cassetto. Volendo potresti anche catalogarli, scrivendo sul cartone il nome col pennarello.

Se hai dimestichezza col riciclo creativo, puoi utilizzare i rotoli anche come portatovaglioli. Dipingili come preferisci, poi piega e sistema i tovaglioli di stoffa all’interno. Ma non è tutto: hai mai pensato a un portamatite originale e fatto in casa? Se la risposta è affermativa, sappi che i rotoli della carta igienica sono perfetti allo scopo. Personalizzali con della carta da pacchi o colorali a piacere, fissali su una base in cartone e riempili con penne, righello e temperini.