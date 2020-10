L’emergenza sanitaria nel nostro Paese (e nel mondo) continua a peggiorare. Infatti, stiamo nuovamente registrando dei numeri di casi di contagio sempre più alti. Dinanzi a noi, si prospettano dei mesi poco rosei. Ma non dobbiamo perderci d’animo. E, con le dovute precauzioni e in conformità delle leggi, dobbiamo cercare di continuare a vivere come abbiamo sempre fatto. E l’attività fisica rientra nella quotidianità di molti di noi. A tanti, per esempio, piace andare a correre al parco. Si tratta sicuramente di un esercizio che fa bene alla mente e al corpo. Ma, allo stesso tempo, ora come ora dobbiamo davvero stare attenti. Infatti, il metro di distanza mentre si corre all’aperto non basterebbe per proteggerci dal Covid-19. Ecco cosa dovremmo fare.

La ricerca che ci spiega le regole da seguire

A darci questa informazione sono i ricercatori della Tu di Eindhoven nei Paesi Bassi e della KU Leuven in Belgio. Gli studiosi spiegano che le goccioline respiratorie che si creano mentre corriamo, rimangono sospese nell’aria. E, di conseguenza, si propagano per uno spazio molto più ampio. Dunque, il metro di distanza mentre si corre all’aperto non basterebbe per proteggerci dal Covid-19. Ecco cosa dovremmo fare per allenarci in tutta sicurezza, pensando alla nostra salute e a quella degli altri.

Le regole da seguire secondo gli studiosi

Bert Blocken ha guidato lo studio condotto dai ricercatori del Belgio e dei Paesi Bassi sulla questione. I risultati hanno dimostrato che sarebbe meglio una distanza di almeno 10 metri quando si va a correre. Se invece state solo camminando, ne basteranno anche 4. La cosa fondamentale è mantenersi lontani dalle scie di gocce provenienti da chi, come noi, sta svolgendo attività fisica all’aperto.

Rinunciare alle nostre necessità fisiche non ci aiuterà di sicuro a superare l’emergenza, ma proviamo a farlo seguendo le regole!

Approfondimento

